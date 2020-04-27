Тодоренко лишили звания «Женщина года» из-за оправдания домашнего насилия

11:28

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко оказалась в центе крупного скандала.

Фото со страницы Тодоренко в соцсети

В своем интервью изданию People Talk она заявила, что женщины сами несут ответственность за агрессию своих мужей. В частности, она призвала их задуматься, почему мужья поднимают на них руку.

"Что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" - в частности, заявила она.

Это заявление вызвало общественный резонанс и привело к серьезным последствиям для телеведущей.

Так, модный журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года". В редакции отметили, что шокированы заявлением Тодоренко и выступают против любой формы насилия.

Кроме того, компания PepsiCo приостановила сотрудничество с телеведущей. "Мы расстроены сложившейся ситуацией и шокированы словами Регины, так как они не соответствуют ценностям компании и ее брендов. Мы считаем насилие недопустимым и выступаем категорически против любой его формы. Мы приняли решение приостановить медиа-кампанию бренда J7", - прокомментировали KM.RU ситуацию в PepsiCo.

В свою очередь Регина принесла извинения за свои высказывания, добавив, что "оступилась и ошиблась". Однако она отметила, что благодаря ее высказыванию многие подписчики рассказали о ситуациях из своей жизни. Телеведущая призналась, что не подозревала о масштабах проблемы и предложила сделать свой блог "площадкой для тех, кто готов говорить о домашнем насилии".