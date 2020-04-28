СМИ написали о банкротстве московской сети магазинов Fashion House

11:32

Ритейлер женской и мужской одежды Fashion House объявил о начале процедуры банкротства.

Как сообщает газета "Ведомости", сотрудники компании получили письма о прекращении ее деятельности. "Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство", - говорится в письме.

Отмечается, что все резервные финансы были направлены на выплаты заработных плат сотрудникам, на счетах компании средств нет и новых поступлений не намечается.

Последнюю зарплату сотрудники компании получили 27 марта, после чего прекратились оплаты больничных листов и выплаты по декретным отпускам. Выплаты, которые должны были произойти 10 и 20 апреля, не состоялись.

В связи с этим сотрудникам предложили расторгнуть трудовые договоры по собственному желанию. По словам топ-менеджера, разговаривавшего с "Ведомостями", руководство компании стало требовать предоставить списки на увольнение, в противном случае оно пригрозило оставить работников без трудовых книжек и личных вещей, оставшихся в офисах.

Сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House существует с 2001 года. Магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. Всего насчитывается 25 магазинов.