Минобороны лишит высших армейских чинов каракулевых шапок

17:42

Офицерский состав вооруженных сил лишится своего отличительного признака — каракулевых шапок.

Соответствующий документ подготовили в Минобороне РФ по решению президента России Владимира Путина, пишет Русская служба ВВС.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в указ президента «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия».

Согласно поправкам, высшие армейские чины (генералы и адмиралы), а также подполковники и капитаны I ранга лишаются права носить«шапки из каракуля с козырьком». Вместо них офицерам будут положены меховые шапки.

При этом, каракулевые шапки останутся в обиходе высших чинов ФСО и Росгвардии.

Отмечается, что ранее были выведены из обихода каракулевые папахи. Они остались только в гардеробе офицеров ФСБ, ГУСП и МЧС.

Предположительно, изменения вступят в силу уже в июле текущего года. Как отмечает издание, на этой реформе ведомство сможет сэкономить значительные средства, так как каракулевые шапки офицеров стоят в два раза дороже меховых. Такие головные уборы положено выдавать раз в пять лет или компенсировать их стоимость.