]]>
]]>
Главная Стиль Новости

Минобороны лишит высших армейских чинов каракулевых шапок

17:42 29.04.2020
Фото с сайта mosdef.ru
Материалы по теме:

Офицерский состав вооруженных сил лишится своего отличительного признака — каракулевых шапок.

Соответствующий документ подготовили в Минобороне РФ по решению президента России Владимира Путина, пишет Русская служба ВВС.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в указ президента «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия».

Согласно поправкам, высшие армейские чины (генералы и адмиралы), а также подполковники и капитаны I ранга лишаются права носить«шапки из каракуля с козырьком». Вместо них офицерам будут положены меховые шапки.

При этом, каракулевые шапки останутся в обиходе высших чинов ФСО и Росгвардии.

Отмечается, что ранее были выведены из обихода каракулевые папахи. Они остались только в гардеробе офицеров ФСБ, ГУСП и МЧС.

Предположительно, изменения вступят в силу уже в июле текущего года. Как отмечает издание, на этой реформе ведомство сможет сэкономить значительные средства, так как каракулевые шапки офицеров стоят в два раза дороже меховых. Такие головные уборы положено выдавать раз в пять лет или компенсировать их стоимость. 

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации