Чай и лишний вес

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То, что чай может иметь благотворное влияние на душевное и физическое здоровье, доказано временем и проверено учеными

Конечно, это утверждение относится к качественному чаю, а не к дешевому продукту неизвестного происхождения.

В чае высокого качества может содержаться очень много минералов, смол, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, сложных углеводов, белков, витаминов. Поэтому чай так благотворно влияет на общее состояние организма, тонизирует и очищает от шлаков, насыщает микроэлементами и витаминами.

Какое же воздействие оказывают элементы, содержащиеся в чае, на наш организм?

Полифенолы защищают наш организм от губительного влияния свободных радикалов, поддерживают нормальное функционирование организма на клеточном уровне, замедляют процессы старения. Аминокислоты – без них невозможен синтез белка в организме и нормальное функционирование головного мозга. Они обеспечивают правильное усвоение витаминов и минералов, а также, нормальное функционирование пищеварения.

Галловая кислота - благотворно влияет на печень и сердце, уменьшает выработку холестерина.

Теафлавины, теарубигины, теобромин – предотвращают образование злокачественных опухолей и сахарного диабета, способствуют очищению сосудов и их оздоровлению.

Теанин – это натуральная аминокислота, делающая вкус и аромат чая более яркими. Оказывает позитивное влияние на умственную деятельность, вызывает чувство спокойствия, сосредоточенности, удовлетворения и счастья.

Теин – оказывает тонизирующее действие на организм. Его действие схоже на влияние кофеина, но более мягкое, без резкого повышения давления и негативного влияния на сердце.

Пектин – самый важный компонент для желающих приобрести стройную фигуру, так как он нормализует роботу пищеварительного тракта и понижает уровень сахара в крови.

Витамины и минералы - без них невозможно нормальное функционирование нашего организма.

Таким образом, чай не только приносит наслаждение своим вкусом и ароматом, позитивно влияет на здоровье, но и может помочь сбросить лишний вес. Конечно для того чтобы избавится от лишних килограммов и приобрести желанную стройность фигуры недостаточно просто пить чай, нужно придерживаться нескольких несложных правил.

Во-первых, не пейте чай на голодный желудок и вовремя или сразу после еды, так как любая нежирная жидкость разжижает желудочный сок и таким образом ухудшается пищеварение. Чай нужно пить не ранее чем через полчаса после еды.

Во-вторых, не экономьте на качестве чая и соблюдайте правила заваривания.

В-третьих, заканчивайте свой день чашечкой чая и не поддавайтесь соблазну чем- либо перекусить. Потерпите полчаса, и на смену чувству голода придет ощущение легкости.

В-четвертых, не переедайте, ограничьте жирную и тяжелую пищу, а также сладости и мучные изделия.

В- пятых, больше движения и позитива в жизни. Любителям черного чая совсем не нужно отказываться от любимого напитка в пользу зеленого чая и наоборот. Оба сорта могут помочь в борьбе с лишними килограммами.

Зеленый чай

Зеленый чай - это тонизирующий напиток с прекрасным вкусом и нежным ароматом, способный восстановить душевное равновесие и спокойствие. Но, кроме того, он нормализует роботу желудка и кишечника, способствует расщеплению жиров, содержащихся в еде. Зеленый чай не имеет противопоказаний, оказывает позитивное влияние на людей разного возраста и комплекции.

Диета для любителей зеленого чая совсем не обязательна. Нужно всего лишь внести корректировки в режим питания, избегать переедания, мучное и сладкое употреблять в ограниченном количестве и только в первой половине дня.

И, конечно же, больше движения, это могут быть занятия спортом или просто прогулки на свежем воздухе. За счет того, что зеленый чай активирует циркуляцию крови и лимфы и способствует сжиганию жиров, результат не заставит себя ждать.

Черный чай

Многие не представляют свой день без чашки черного чая с лимоном, не подозревая, что этот классический напиток, может быть очень полезен в борьбе с лишними килограммами. Дубильные вещества, на которые богат черный чай, способствуют улучшению пищеварения и благотворно влияют на работу желудка. А лимон обогащает чай витаминами, в частности витамином С, что способствует повышению сопротивляемости организма и укрепляет иммунитет.

Кроме того, черный чай содержит теафлавин и теарубигин, эти вещества не только влияют на цвет чая, но и не позволяют жирам всасываться в желудочно-кишечном тракте и приводят в норму уровень холестерина. Главное, не употреблять чай с молоком, даже обезжиренным, иначе весь эффект сойдет к нулю.

Чай Пуэр

Этот сорт более чем другие сорта способствует избавлению от лишних килограммов. Его действие основано на способности очищать организм, избавлять его от токсинов, радионуклидов, холестерина и триглицерида, снижать уровень сахара в крови. Чай Пуэр, в отличие от зеленого чая, не повышает кислотность желудка, поэтому его можно употреблять при язве, гастрите и т. д.

Кроме того, он ускоряет обмен веществ, стимулируя работу печени и желчного пузыря. Неоценимую пользу желудку принесет этот чай после жирной, тяжелой пищи, поможет справиться с последствиями переедания, а также поможет справиться с последствиями алкогольного отравления. Действие чая Пуэр схоже с действием антидепрессантов, он способствует снятию напряжения, усталости и на многих действует как снотворное.

Но для заметного эффекта нужно в день выпивать не менее двух чашек теплого чая. Около трех лет назад этот сорт приобрел особую популярность у французских красавиц, благодаря своей способности нормализовать вес, улучшать состояние кожи и оказывать эффект омоложения.

Фото с сайта pixabay.com

