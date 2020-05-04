Хватит мной манипулировать!

22:23

Родители, возлюбленные, друзья, коллеги... все время от времени прибегают к эмоциональному шантажу, в результате чего мы терзаемся сомнениями, угрызениями совести и не можем спокойно спать

Для наглядности приведем пример: лучшая подруга просит вас дать ей на один день вашу машину, у вас же все равно отпуск и вы улетаете в другую страну на целую неделю. Но вы боитесь, что с любимой, кстати, довольно новой машиной, случится что-нибудь нехорошее, если управление ею попадет в ручки вашей подруги. Короче, вы говорите «нет».

Она вам в ответ: «Очень жаль... Я хотела поехать на важное собеседование на ней». И добивает вас: «Если тебе что-то от меня понадобится, обращайся». Что тут начинает твориться в вашей голове!

Будьте осторожны со своими переживаниями. Вами манипулируют. Вы имеете право сказать «нет» кому угодно. Подруга отлично понимает, что машина – не кофточка и не бирюлька какая-то, а дорогая вещь. К тому же друзья у всех разные, бывают люди, которым когда что-то попадает в руки, сразу ломается или с ними регулярно происходят какие-то мистические события.

Конечно, манипулируем мы все, часто неосознанно. Но зачем мы так поступаем? Да просто потому, что нам необходимо добиться от других исполнения наших пожеланий и реализации целей. Заставить почувствовать себя виноватым и ответственным за наши несчастья другого – идеальный способ. Как говорится, «цель оправдывает средства».

Распознаем манипулятора

Допустим, на носу Новый год. А это, как известно, семейный праздник. Мама хочет, чтобы все собрались за праздничным столом, в том числе и ее вечно противоречащий семейным традициям сын. Мать: «Дорогой, семья – это святое. Все мы не молодеем. Как знать, сколько еще таких праздников мы сможем отпраздновать все вместе? Твой брат и тетя едут к нам из других городов ради этого...». Классический вариант эмоционального шантажа, который подразумевает следующее: «Если тебя с нами не будет, мы будем очень огорчены».

Конечно, мать по-своему права, но правильнее всегда находить компромиссы. Если сын хотел отпраздновать праздник с друзьями, то можно было бы распланировать время так, чтобы он и дома пообщался с семьей и с друзьями потусовался.

А иначе в сухом остатке получается, что мать «прививает» сыну привычку быть жертвой эмоционального шантажа, поддаваясь ему и он будет в дальнейшем поступать так, как хотят другие, а не сам. Это лишает его возможности здраво оценивать ситуацию и принимать решения самому.

В принципе, можно выделить 4 типа «шантажистов»:

1. Истязатель. Он вечно грозится вас покарать. «Если ты уйдешь от меня, больше никогда не увидишь детей».

2. Самобичующийся. Он «переворачивает» угрозу против себя же самого. «Если ты бросишь меня, я покончу с собой...».

3. Мученик. Постоянно упоминает о своих страданиях, какой он несчастный. «Как ты можешь так поступать со своей родной матерью?»

4. Продавец иллюзий. Обещает вам сказочное будущее, если вы примете его предложение. «Если мы вместе возьмемся за это дело, у нас будет куча денег!»

Подарок с подвохом

Что это такое? Вам оказывают услугу, дарят что-то и прочее, и вы становитесь «должны». Неофициально, а в вашем сознании. Даритель же помнит об этом и может в удобный для него момент воспользоваться вами, подразумевая, что «раз я тебе тогда помог (или подарил такой замечательный подарок), я имею право требовать чего-то взамен». Проблема в том, что даритель, а не вы принимаете решение, когда и как вы должны вернуть ему «долг».

Например: вы решили поехать куда-нибудь, и поскольку вам надо переночевать одну ночь на «перевалочном пункте», вы звоните родственникам в город N и просите быть столь благосклонными, чтобы потерпеть ваше присутствие в течение 12 часов. Вы съездили, уже и забыли про petit voyage, как вдруг вам звонят в дверь... К вашему удивлению, на пороге с чемоданами вы видите родственников из города N и не знаете что сказать.

Через несколько минут выясняется, что они не могли предупредить вас заранее, т.к. собака перегрызла провод телефона, а мобильный они ваш потеряли и им очень надо переночевать у вас. Потом они осторожно намекают, что им хотелось бы обойтись без гостиницы, ведь их все равно не будет дома, они обещают быть незаметными. Все это для вас не вовремя... Но как им отказать, ведь они такие милые!

Почему же «манипулируемому» трудно «правильно» отреагировать на манипуляцию? Потому что «манипулирующий» обращается к семейным и социальным ценностям, для того, чтобы породить у своей жертвы тяжелое чувство морального преступления.

Пример: дети – должники своих родителей, потому что последние подарили им жизнь, посвятили себя их воспитанию, вложили в них деньги и т.д.

Получается, что манипулирующий порождает чувство вины у своей жертвы, а сам выглядит как мученик, которому не хотят оказать помощи злые люди. Он «надавливает» на самые «чувствительные точки» человека: эгоизм, несправедливость, предательство, покинутость. Он редко четко формулирует просьбу, потому что она обличена в манипулирующие слова и формулировки.

Например: болеющая мать, сильно кашляя, набирает номер телефона своей дочери и слабым голосом говорит, что уже три дня не ела, т.к. боится пойти в магазин, ведь у нее так мало сил! Но, конечно, она ничего не просит...

Понимаете, в чем разница между манипуляцией и обычной просьбой? Пример выше показывает, что мать уже упрекает дочь в том, что та не выполняет свой долг, не беспокоится о матери, бросила ее в таком состоянии... Нормальный человек так себя не ведет. Следовало бы позвонить дочери раньше (а не через три дня) и сообщить, что она заболела. Попросить приехать и закупить необходимых продуктов. Так строятся стабильные человеческие взаимоотношения. Без упреков. Каждый делает то, что в его силах для ближнего, особенно, когда поступает та или иная просьба.

Теперь же проясните ситуацию с самим собой. Протестируйте себя. Что вам первое приходит в голову в качестве ваших характеристик: я эгоист, неблагодарный, вечно попадаю впросак, я ничего не стою...

Теперь отбросьте жизненные ситуации в сторону и попробуйте изменить взгляд на самого себя: «Действительно ли я эгоист? Сейчас я вспомню все, что я сделал для него/нее/близких за последние три года...»; «Правда ли что я вечный неудачник? Я должен вспомнить все, что было у меня успешного и всего, чего я добился за последнее время...». Это необходимо проделать для того, что бы лучше представлять себе свою личность, т.к. манипулятор обычно берет какое-то одно качество жертвы и судит о ней (жертве) в общем, глобально.

Необходимо четко обозначить, за что вы ответственны. «Его/ее проблема существует независимо от меня или это из-за меня?» Все манипуляторы умеют ловко стирать границы так, что их потребности становятся для вас важнее ваших собственных. «До каких пор я могу исполнять его/ее просьбы не теряя чувства собственного достоинства и самоуважения?» Когда вы определите эти границы, вы сможете в дальнейшем принимать более правильные решения при построении взаимоотношений с манипулятором. Перед вами откроются две новых стратегии: контрманипуляция и очная ставка.

Учимся контрманипуляции

Чтобы преимущество было на вашей стороне, не пытайтесь оправдываться, потому что это только еще больше ослабит ваши позиции и веру в себя. Изобразите равнодушие, даже если в душе вы жутко огорчены и расстроены. Отвечайте спокойно фразами, приведенными ниже (или типа них):

- Я это понимаю.

- Другие думают иначе.

- Это исключительно твое мнение.

- Я так не считаю.

- У каждого свой вкус.

- Да, я ничего не делаю так, как все.

Цель: защитить себя, не реагируя на провокации вашего собеседника.

Пример: ваша одинокая и склонная к депрессиям подруга упрекает вас в том, что вы не встретились с ней.

- Когда тебе было плохо, я была рядом, знакомила тебя со своими друзьями... а ты меня бросила в трудную минуту.

- Никто тебя не бросал, я была занята. Ты же знаешь, что когда тебе надо поговорить со мной или встретиться, я всегда готова...

- Да, но это самый минимум из того, что может сделать подруга.

- Жаль, что ты не придаешь должного значения тому, что я для тебя делаю. Такое впечатление, что ты просишь возместить то, что ты сделала для меня.

- Нет. Но вряд ли для тебя было уж так сложно уделить мне сегодня время. Для меня, все, что ты делала очень важно.

- Ты что, подсчитываешь кто и что должен для тебя сделать? Очень тяжело общаться с тобой, когда ты выдвигаешь такие обвинения. Лучше расскажи, как ты сегодня провела день? (Переводим разговор на нейтральную тему).

Не бойтесь дать отпор. Очная ставка

Это второй способ постоять за себя и свои интересы. Суть приема заключается в том, что вы как бы оставляете проблему манипулятора с ним, все на его ответственности.

Пример: вы отец двоих детей, женаты. Вы очень любите футбол, баскетбол или теннис. К сожалению, каждый раз, когда вы хотите заняться любимым делом, ваша жена начинает вас тиранить: «Ты оставляешь на меня двоих детей! Да ты хоть представляешь, что было бы, если бы я поступала так же как ты?».

Каждый упрек подразумевает скрытую просьбу. Необходимо «заставить» говорящего сформулировать ее. Фразу жены можно расшифровать так: «Когда ты проводишь время без меня, я чувствую себя покинутой, брошенной. Мне тяжело в одиночку следить за двумя детьми». И вот тут-то вы можете начать разговор по сущности вопроса, о ваших взаимоотношениях. «У меня сложная работа, мне необходимо иногда отвлекаться от нее и от семейных дел. Хочешь я откажусь от своего увлечения, чтобы ты поняла, что я тебя очень люблю?».

Такое прояснение ситуации благотворно влияет на отношения между людьми. Вы больше не ходите по замкнутому кругу, упрекая и злясь друг на друга. Вы обсуждаете важные вопросы совместной жизни, можете спланировать выходные, разделить обязанности по дому, выделить время для своих увлечений, когда вы можете пойти поиграть в футбол с друзьями, а жена может пойти с подругами посидеть в кафе после приятно-утомительного шоппинга. Диалог без упреков, когда оба готовы идти на компромиссы.

Любое действие вызывает противодействие.

Когда вы даете отпор манипуляциям, будьте готовы к новым титулам: «вредина», «эгоист», «непокладистый сотрудник»... Вы в глазах окружающих перестанете быть идеальным. Но взамен вы получаете чувство собственного самоуважения и достоинства. Нельзя нравиться всем. Конечно, манипулятор будет недоволен тем, что вы ему больше не подчиняетесь, поэтому он будет стремиться, снова вами манипулируя при помощи обидных слов, вернуть свою власть. Не поддавайтесь... на кону ваша свобода. Вы имеете на нее право.

Что делать с тираническим начальством?

Коллеги, менеджеры, руководители... На работе все манипулируют всеми. Некоторые спокойно и вежливо дают отпор: «К сожалению, на этой неделе у меня совершенно не будет времени заняться этим вопросом». Другие же беспрекословно во всем уступают из страха быть уволенными.

Как же найти компромиссное решение во взаимоотношениях с руководством, которое постоянно подбрасывает вам внеплановую работу? Вынуждает вас выполнять функции, не входящие в ваши должностные обязанности? Вам следует избрать стратегию временной адаптации. Внедряйте потихоньку в свою жизнь новый стиль общения.

Но помните: отказывайте сразу. Если скажете: «Давайте документы, я посмотрю, что можно сделать». Вы даете, таким образом, человеку надежду на исполнение его просьбы, задания. Отказать после будет намного сложнее. Всегда, прежде чем взять на себя какое-то обязательство или, приняв решение сделать что-то, задавайте себе вопрос: «Насколько мне это надо?» «Какая мне от этого польза?» Не лучше ли провести это время, занимаясь воспитанием ребенка, например?

Итак, основные правила на работе:

- Никогда не терпите того, что может нанести вред вашему здоровью. Не беритесь за исполнение дел, которые могут повредить ваше физическое и психологическое здоровье.

- Сохраняйте верность себе и своим принципам. Стремитесь с каждым разом отвечать на ненужные просьбы других все успешнее. Никогда не впадайте в негативные суждения о самом себе («Я был не на высоте...»).

- Предпринимайте небольшие шажки, но такие, которые способны улучшить ваше положение. Вместо того, чтобы спорить с начальником или молча все выслушивать, поговорите с ним не как директор-подчиненный, а представьте, что перед вами просто человек, который высказывает недовольство вашей работой. Например, он говорит вам, что вам надо быть собраннее. Спросите его, что он конкретно имеет в виду. Для каждого человека значение слов так или иначе разнится. Пусть объяснит.

- Если вы давно наметили какое-то событие, а ваш начальник говорит, что именно в этот день вы должны быть с ним по тем или иным причинам, то скажите ему, что, к сожалению, вы уже давно запланировали на тот день дела и вы не сможете их отменить или перенести. Если он уволит вас, то не жалейте, потому что помимо работы есть еще жизнь, которую хочется прожить полно. Вы не ребенок, у вас могут быть важные дела и начальство должно это понимать. Увидев, что вы «сопротивляетесь», тиран оставит вас, но самое любопытное, что он будет только еще больше вас уважать.

Мы надеемся, что эта статья поможет вам вычислять людей, которые втайне от вас пытаются вами управлять. Конечно, надо научиться распознавать манипуляцию, но не всегда следует ей противиться.

Например, если ваша мама просит вас провести с ней еще немного времени, она может прибегнуть к манипуляции. Да, теперь вы ее распознаете... Но она делает это только потому, что очень сильно вас любит и хочет побыть с вами хотя бы одну лишнюю минутку. Не надо говорить «нет» если можете подарить ей еще немного времени. Близкие важнее работы и бесконечных дел. Вам следует говорить «нет», когда вас по-настоящему припирают и сбивают ваши планы во исполнение своих, когда друзья пользуются вашей добротой, когда недоброжелатели пытаются навязать вам ненужную аферу.

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