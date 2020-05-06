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Более половины французов набрали лишний вес за время карантина

17:38 6.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Больше половины жителей Франции набрали лишний вес за время самоизоляции, которая была введена в стране с 17 марта.

Как свидетельствуют результаты исследования социологической службы Ifop, 57% французов признались, что набрали несколько лишних килограммов. 

По мнению экспертов, это стало следствием низкой физической активности, частые перекусы, а также увеличение потребления сладостей (бисквитов, шоколада, тортов)

Большинство из набравших вес признались, что недовольны этим фактов и планируют придерживаться правильного питания и активно заниматься спортом, чтобы вернуться в форму, после ослабления карантинных мер 11 мая.

Отмечается, что мужчины в среднем прибавили по 2,7 кг, а женщины - 2,3 кг. Увеличение веса отмечено среди всех возрастных категорий.

Четырнадцать процентов респондентов признались, что их вес за время карантина не изменился, а 29% сообщили, что сбросили вес за этот период.

Темы: Красота и уход за собой, Ожирение и борьба с ним
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