Более половины французов набрали лишний вес за время карантина

17:38

Больше половины жителей Франции набрали лишний вес за время самоизоляции, которая была введена в стране с 17 марта.

Как свидетельствуют результаты исследования социологической службы Ifop, 57% французов признались, что набрали несколько лишних килограммов.

По мнению экспертов, это стало следствием низкой физической активности, частые перекусы, а также увеличение потребления сладостей (бисквитов, шоколада, тортов)

Большинство из набравших вес признались, что недовольны этим фактов и планируют придерживаться правильного питания и активно заниматься спортом, чтобы вернуться в форму, после ослабления карантинных мер 11 мая.

Отмечается, что мужчины в среднем прибавили по 2,7 кг, а женщины - 2,3 кг. Увеличение веса отмечено среди всех возрастных категорий.

Четырнадцать процентов респондентов признались, что их вес за время карантина не изменился, а 29% сообщили, что сбросили вес за этот период.