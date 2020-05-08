Выбор парфюма по гороскопу

22:20

Все мы прекрасно понимаем, что одним из главных составляющих привлекательного образа является приятный запах

И конечно же, каждая девушка мечтает найти аромат духов, который будет подходить ей идеально, заставлять чувствовать себя более уверено, и, несомненно, привлекать внимание мужчин. Это возможно, и даже легче чем вы думаете, давайте доверимся в выборе парфюма звёздам.

Козерог

Козерог не привязан к ароматам, он не считает нужным подчёркивать свою красоту таким способом. Запах духов для козерога это скорее скрытый смысл, внутреннее состояние души, а не тела. Для козерога важно, чтобы аромат был привычным, классическим, консервативным. То, что понравилось представителю этого знака в детстве, вполне рискует перейти с ним во взрослую жизнь. Применение любимых духов для козерога - это всегда ритуал. Он не может просто сбрызнуть законченный образ на выходе из дома, нет, для этого нужен особый случай. Звёзды рекомендуют для козерога глубокие ароматы с нотами мелисы, аниса, лимонника, индийских пряностей, белладонны и маков.

Водолей

Водолея невозможно приручить, он индивидуален и не поддаётся не на какие провокации и искушения. Представители воздушного знака оригинальны везде и всегда, даже в выборе парфюма. Водолей должен перепробовать все ароматы и не страшится этого. Выбор понравившегося запаха полностью зависит от настроения. Водолеям стоит выбирать экзотические и глубокие запахи, главные акценты в которых составляют бергамот, найоли, чайное дерево и молочая.

Рыбы

Рыбы полностью поддаются своей «зоне комфорта». Они выбирают те ароматы, в которых будут чувствовать себя наиболее уверенно и комфортно. Палитра парфюма не должна отличаться от геля для душа, шампуня, дезодоранта, молочка для тела. Рыбы предпочитают морские и травяные ноты. Звёзды рекомендуют представителям этого знака комбинации из лиметта, лаванды, розы, ириса, тимьяна и фиалки, они будут наиболее выигрышно дополнять образ рыб.

Овен

Овен – активен, предприимчив, всегда готов одержать верх в любом сражении. Представители этого знака отдают предпочтение ярким, насыщенным и устойчивым запахам. В первую очередь запах должен дурманить и привлекать внимание. Овны не стандартны, экстравагантны, поэтому предпочитают парфюмеров, которые так же славятся этими качествами.

Коробочка также должна быть интересной, чтобы духи привлекли внимание овна. Энергия овнов заставляет их испытывать тёплые чувства к освежающим ароматам, и не редко выбирать в качестве парфюма запахи, разработанные для противоположного пола. На каждый день овны предпочитают использовать туалетную воду, а для вечернего мероприятия палитру с ароматом весны, сирени, можжевельника, муската, нейроли, гвоздики, мирры, корицы и иланг-иланга.

Телец

Телец относится к знакам земли, именно поэтому он любит растительные, насыщенные ароматы. Тельцы отдают большое предпочтение цветочным и фруктовым запахам. Для тельца важно, чтобы аромат нёс в себе послание. Некое сообщение окружающим, чаще всего в этом сообщении можно прочитать статус тельца или же его настроение на данный момент времени. Палитра разнообразна и интересна – вербена, жасмин, лилия, шиповник, роза, анис, магнолия, иссоп, пальма, гиацинты…все эти ароматы могут войти в неё.

Близнецы

Близнецы любят эксперименты, это отражается и на выборе парфюма. Порой, слишком заигравшись, они теряются в разнообразии ароматов и уже не могут понять, где же тот «настоящий». Изменчивость заставляет близнецов не единожды за день сменить аромат, часто смешав их между собой и получив что-то новое и оригинальное.

Близнецам важно быть в центре внимания, поэтому они могут выбрать любой аромат, от самого тяжёлого и классического, до абсолютно молодёжного с нотками пионов и орхидей. Звёзды рекомендуют для них ароматы лаванды, ириса, мяты, фиалки, эвкалипта, пихты, розмарина, камелии и травяных смесей.

Рак

Рак – это знак водной стихии. Запах для представителей этого знака - своеобразное окошко в душу, рамка, которая обрамляет переживания и эмоции. Рак выберет утончённую и мягкую палитру, он не будет благоухать, так, что все окружающие тут же заметят это. Что бы оценить аромат нужно подобраться к раку очень близко. Самыми удачными для рака будут сочетания глубоких ароматов фиалки, орхидеи, жасмина, левзея, грейпфрута, ириса и базилика.

Лев

Лев – это лидер по натуре, он стремится выделяться и быть первым. Обладает даром предвосхищать модные тенденции, что часто играет ему на руку. Аромат для льва - это просто акцент. Небольшая дополняющая нота уверенного образа. Поход в магазин парфюмерии - это очень важное событие для льва, ритуал, в результате чего лев превращается для консультанта выбранного магазина буквально в кошмар. Так как очень разборчив и требователен.

Представители царственного знака предпочитают модные и суперсовременные ароматы. Выбирают так же и по парфюмерному дому. Львов тянет как к тяжёлым, так и к сладким запахам. Звёзды предлагают им насладиться такими гармоничными ароматами как аромат мелисы, ладана, розмарина, герани, ели, сосны и гелиотропа.

Дева

Дева – это личность, индивидуальность до кончиков пальцев. Они всегда постоянны и верны в своих вкусах. Аромат для них частичка собственной души, без которой просто невозможно себя представить. Представители этого знака не равнодушны к цитрусовым ароматам. Звёзды советуют девам обращать внимание на приятные ноты сандала, вербены, валерьяны, гиацинта, лилии, мяты, душицы, лимона и мирры.

Весы

Весы утончённые, грациозные и, несомненно, классические натуры. Классика - это их настоящая страсть. Безупречная внешность будет прекрасно сочетаться с модными тенденциями, цветочно-альгидная палитра, пряный восток, известные парфюмеры не раз доказавшие, что их ароматы заслуживают внимания – вот на что стоит обратить внимание Весам.

Весы будут в восторге от запаха розы, она соответствует их статусу. Если же розу соединить с орхидеей, гвоздикой, жасмином, миртом, майораном, чабрецом, гальбоном аромат получится просто идеальным. Лёгкие, но в тоже время пряные ноты пойдут изящным весам как ничто другое.

Скорпион

Скорпион непредсказуем, он экстравагантен и к тому же сексуален. В выборе аромата не стоит отступать от этих характеристик. Палитра, которой стоит придерживаться скорпиону, полностью зависит от его настроения, она разнообразна, бывает нежна и мило заигрывает с партнёром, а иногда дерзко отвергает любую попытку ласки.

Для скорпиона совершенно обычным делом может быть аромат, предназначенный противоположному полу, далеко не унисекс, ведь такая провокация добавляет сексуальности. Экспрессия скорпиона требует экзотических ароматов. Звёзды советуют скорпионам насыщенные, интенсивные, запоминающиеся ароматы. Ладан, жасмин, гвоздика, ароматный пачули, кипарис, кедр – все эти запахи на скорпионе будут просто великолепны.

Стрелец

Стрелец жизнерадостен, он стремится попробовать всё, энергия так и бьёт ключом. Запахи, которые стоит носить стрельцу, должны подчёркивать смелость и живость его натуры. Так же запахи очень важны для стрельцов, ведь они отвлекают и заставляют партнёра потерять голову, не видя истинных помыслов стрельца. Звёзды предлагают стрельцам такие ароматы как – орхидея, горошек, мускус, роза, розовое дерево и лаванда.

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