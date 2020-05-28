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Историк моды Васильев призвал помочь Зайцеву вместо больного ребенка

13:41 28.05.2020
Александр Васильев
Фото с сайта wikipedia.org
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Ведущий телепрограммы "Модный приговор" и историк моды Александр Васильев оказался в центре скандала.

В социальной сети "Одноклассники" к Васильеву обратилась одна из социальных волонтеров, помогающая сбором денег семье с ребенком больным спинальной мышечной атрофией (СМА). Она попросила помочь в сборе средств для лечения ребенка на сумму 150 млн рублей. Данная сумма необходима ребенку для прохождения дорогостоящего лечения в США, аналогов которому нет в России.

Речь идет о векторном препарате Золгенсма, который разрешен для лечения детей с синдромом СМА в возрасте до двух лет. Препарат вводится один раз, однако стоимость инъекции составляет более 2 млн долларов.

Однако Васильев не проникся рассказанной волонтером историей, назвав ее мошенницей. Он заявил, что в большей помощи нуждается известный российский моделье Вячеслав Зайцев, у которого сейчас финансовые трудности.

«Дом моды радует тысячи женщин, сотни тысяч женщин и Вячеслав Зайцев — это наша национальная гордость. Ребенок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем. Ребенок с ценою одной инъекции за 150 млн рублей в эпоху кризиса пандемии пока национальной гордостью не является. Лично я выбираю первый вариант», — заявил Васильев.

После разразившегося скандала, все записи со страницы телеведущего исчезли, однако экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев на своей странице в Facebook выложил скриншоты заявлений Васильева, снабдив их подписью-вопросом к селебрети, действительно ли он считае так, как написал.

Прессе комментировать свои заявления Васильев отказался.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 16:40
Гость: Гость

все намного серьезнее чем кажеться на первый взгляд. по-моему есть такой фильм - я точно не могу сказать - просто я не всегда могу различить было ли это в реальности. в смысле у меня границы между реальным и илюзорным миром размыты настолько - что я как бы живу в двух одновременно. так вот - если этот фильм действительно существует - то суть сюжета такова. когда наступил конец света - человечество чтобы спасти хотя бы часть людей - лучших его представителей. построило что-то на подобии ноевого ковчега. и в этот ковчег пускали только избранных - так сказать выдающихся личностей. и тоже кажеться было - что ребенка одного такого ученого не пускали - только его. ну вообщем суть такая - спасать будут не всех - только тех кто представляет какую-то ценность для будущего человеческой расы. почему с одной стороны это правильно. потому что всем этим людям - что выживут - придеться строить новую цивилизацию фактически с нуля. а кто если не они - самые выдающиеся представители человеческой расы способны будут это сделать. в смысле их спасут не чисто из каких-либо гуманных соображений - в этом случае конечно же нужно спасать детей. просто для выживания человеческого рода они нужны намного больше обычных детей. вернее их опыт и знания. в смысле вас уже готовят к будущим событиям. если вы не представляете особого интереса для будущего выживания человечества - никто вас спасать не будет...
28.05.2020, 16:37
Гость: !

он останавливает атрофию, ограничение до 2х лет- скорее всего потому, что у ребёнка старше уже такая степень атрофии, что организм не подаётся лечению и восстановлению, в зависимости от тяжести заболевания либо скорая смерть как в известном на весь мир случае с английским младенцем, которому деньги всей страной насобирали, а бритиш-врачи через суд запретили родителям забрать ребёнка из больницы, из-за чего они не смогли вылететь в США, где ему сделали бы заветный укол, либо сталингулаг, который ложку в руку сам взять не может...и у нас и за границей есть дети которым повезло, деньги собрали, сделали укол, они уже сами ходят...но сумма да, адская, монополия однако...
28.05.2020, 16:09
Гость: Старый евrей

Помогаю. Для обоих персонажей ставлю совершенно бесплатно трек группы "Ленинград" - "Дорожная". Другой помощи у нас для них нет.
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