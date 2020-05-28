Историк моды Васильев призвал помочь Зайцеву вместо больного ребенка

13:41

Ведущий телепрограммы "Модный приговор" и историк моды Александр Васильев оказался в центре скандала.

В социальной сети "Одноклассники" к Васильеву обратилась одна из социальных волонтеров, помогающая сбором денег семье с ребенком больным спинальной мышечной атрофией (СМА). Она попросила помочь в сборе средств для лечения ребенка на сумму 150 млн рублей. Данная сумма необходима ребенку для прохождения дорогостоящего лечения в США, аналогов которому нет в России.

Речь идет о векторном препарате Золгенсма, который разрешен для лечения детей с синдромом СМА в возрасте до двух лет. Препарат вводится один раз, однако стоимость инъекции составляет более 2 млн долларов.

Однако Васильев не проникся рассказанной волонтером историей, назвав ее мошенницей. Он заявил, что в большей помощи нуждается известный российский моделье Вячеслав Зайцев, у которого сейчас финансовые трудности.

«Дом моды радует тысячи женщин, сотни тысяч женщин и Вячеслав Зайцев — это наша национальная гордость. Ребенок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем. Ребенок с ценою одной инъекции за 150 млн рублей в эпоху кризиса пандемии пока национальной гордостью не является. Лично я выбираю первый вариант», — заявил Васильев.

После разразившегося скандала, все записи со страницы телеведущего исчезли, однако экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев на своей странице в Facebook выложил скриншоты заявлений Васильева, снабдив их подписью-вопросом к селебрети, действительно ли он считае так, как написал.

Прессе комментировать свои заявления Васильев отказался.