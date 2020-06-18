]]>
]]>
Главная Стиль Новости

Врач предупредил россиян о вреде массажа лица

12:50 18.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Процедуры массажа лица для замедления старения кожим могут привести к обратному эффекту. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

По его словам грамотно проведенный массаж позволяет замедлить старение кожи, но он будет вреден или малоэффективен, если не учитываются индивидуальные особенности организма.

В частности, необходимо определить тип старения кожи. Так, при ститическом типе старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж лица позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица. 

При деформационном типе старения, когда мягкие ткани "сползают" вниз, массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани и служить дополнительным каркасом.

А вот для избавления от морщин и заломов массаж малоэффективен, он обеспечивает лишь кратковременный косметический эффект. Тут может помочь только инъекционная или аппаратная косметология.

При худом типе лица, могут помочь точечные техники массажа или специальные упражнения для тренировки мышц лица (фэйсбилдинг). Но в случае астеничного типа старения, активные движения на лице проводить не рекомендуется, так как это приводит к быстрому рассасыванию подкожной жировой клетчатки.

Упражнения для мышц лица лучше делать под руководством специалиста, так как при их неправильном выполнении, они дадут обратный эффект, в частности можно усугубить внешнее состояние кожи, например, птоз – опущение мягких тканей века.

Массаж категорически противопоказан в случаях воспаления и аллергического заболевания на коже. 

Темы: Кожа и уход за ней, Красота и уход за собой, Общие вопросы ухода за внешностью
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации