Врач предупредил россиян о вреде массажа лица

12:50

Процедуры массажа лица для замедления старения кожим могут привести к обратному эффекту. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

По его словам грамотно проведенный массаж позволяет замедлить старение кожи, но он будет вреден или малоэффективен, если не учитываются индивидуальные особенности организма.

В частности, необходимо определить тип старения кожи. Так, при ститическом типе старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж лица позволяет провести лимфодренаж, убрать лишнюю жидкость с лица.

При деформационном типе старения, когда мягкие ткани "сползают" вниз, массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани и служить дополнительным каркасом.

А вот для избавления от морщин и заломов массаж малоэффективен, он обеспечивает лишь кратковременный косметический эффект. Тут может помочь только инъекционная или аппаратная косметология.

При худом типе лица, могут помочь точечные техники массажа или специальные упражнения для тренировки мышц лица (фэйсбилдинг). Но в случае астеничного типа старения, активные движения на лице проводить не рекомендуется, так как это приводит к быстрому рассасыванию подкожной жировой клетчатки.

Упражнения для мышц лица лучше делать под руководством специалиста, так как при их неправильном выполнении, они дадут обратный эффект, в частности можно усугубить внешнее состояние кожи, например, птоз – опущение мягких тканей века.

Массаж категорически противопоказан в случаях воспаления и аллергического заболевания на коже.