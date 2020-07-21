Модные тренды осень-зима 2020/2021

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Показы новых коллекций - это, по сути, новая интерпретация того, что уже было в моде

Потому что давайте не будем обманывать себя - на самом деле было уже почти все, сейчас легче писать о том, что немодно, чем модно. Мы можем носить все при условии правильной комбинации, важна идея и способ ношения. А подобрать модную одежду можно на сайте https://tm-jadone.ru/ в лучшем исполнении.

Основные тенденции сезона

Многие тенденции являются продолжением того, что уже было в предыдущие сезоны, однако есть несколько заметных изменений. Прежде всего, сильно подчеркнутая талия и возвращение к силуэту New Look Dior. Цвета приглушены, утончены и менее кричащие, стили возвышенны и податливы. Это также относится к шаблонам.

Многие коллекции очень последовательны и гармоничны.

Очень часто встречается сочетание фасонов по узкому/широкому принципу, например, широкие плечи, узкая талия и узкий низ или наоборот: узкий верх и широкий низ (расклешенные юбки).

Осенне-зимняя цветовая палитра, это базовые, хорошо известные нам цвета ню, безе, карамель, темно-синий, оттенки серого и, конечно же, черный и белый.

Из новинок желательны будут различные оттенки розового (от светлого до темного), синего, оранжевого, бордового и зеленого (бутылочного и оливкового).

Стоит помнить, что цвета должны быть более спокойными и элегантными. Мы можем комбинировать разные оттенки одного цвета или смешивать даже несколько разных цветов друг с другом. Мы также можем сочетать модные цвета с базовыми, то есть серыми или бежевыми.

Подчеркнутая талия

В этом сезоне мы определенно «затягиваем пояса» и подчеркиваем талию. Ремни могут быть широкими или узкими, двойными и асимметричными. К юбкам, брюкам, жакетам и даже к пальто стоит использовать пояса. Причудливо завязанный, обычный стиль приобретает характер.

Раз подчеркнутая талия, значит, и расклешенные юбки. Такой образ был представлен много лет назад от Кристиана Диора, то есть культовый New Look возвращается на подиумы в хорошем стиле. Новые пропорции женского силуэта, символ вневременной элегантности. А раз так, давайте наслаждаться этим ретро-стилем. Тенденция к женственности в лучшем виде.

Мы носим широкие, большие, негабаритные пальто в непринужденной, слегка мужественной, злющей, но в то же время элегантной манере. Мы можем выбрать одно или двубортное пальто, гладкое, меланжевое, клетчатое.