Финские пуховики: как выбрать, утеплители, особенности

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Современный рынок верхней одежды предлагает покупателю выбор на любой вкус и кошелек. Но есть категории проверенные временем

Финские пуховики известны и любимы не одним поколением покупателей. Данная статья поможет разобраться с нюансами выбора финских пуховиков, подробно познакомит с одним из самых популярных брендов Dixi Coat - https://puhovik-kurtka.ru/dixi-coat/, а также раскроет детали технологического процесса их изготовления.

Бренд Dixi Coat - один из лидеров производства пуховиков в Финляндии. За более чем 45 летнюю историю бренд получил заслуженную любовь и признание не только в Финляндии, но и во многих других странах мира. Модели Dixi Coat можно найти на прилавках Великобритании, Канады, Норвегии, Германии и России.

Эксклюзивные утеплители

Одной из главных составляющих успеха финских пуховиков является инновационная технология производства утеплителей. Именно в них заключен главный секрет сохранения тепла.

Пух арктических гусей - абсолютно натуральный наполнитель. При производстве пух подвергается многоступенчатой очистки от пыли, также нагреву при высоких температурах, что делает пух высококлассным утеплителем с уникальной способностью сохранять тепло, при этом оставаясь «дышащим» материалом.

- абсолютно натуральный наполнитель. При производстве пух подвергается многоступенчатой очистки от пыли, также нагреву при высоких температурах, что делает пух высококлассным утеплителем с уникальной способностью сохранять тепло, при этом оставаясь «дышащим» материалом. Zero Down - новый термин в многообразии утеплителей. Гораздо более легкий и тонкий материал в сравнении с пухом, в его конструкции специальная термопрослойка с сотовой структурой, которая создает «воздушную камеру». Имея свои преимущества ни в чем не уступает пуху по теплоудерживающим свойствам.

- новый термин в многообразии утеплителей. Гораздо более легкий и тонкий материал в сравнении с пухом, в его конструкции специальная термопрослойка с сотовой структурой, которая создает «воздушную камеру». Имея свои преимущества ни в чем не уступает пуху по теплоудерживающим свойствам. Solarball - совершенно отличающийся утеплитель в ряду общеизвестных на рынке. Особенная технология создания позволяет этому утеплителю повышать температуру на несколько градусов за считанные минуты. Это происходит в следствие реакции нано-частиц, которые присутствуют в составе утеплителя, с инфракрасным излучением. Конструкция наполнителя представлена в виде шариков, что препятствует изменению формы изделия и целостности волокон.

Важно отметить, что имея свои технологические особенности каждый из перечисленных утеплителей объединяет самый важный факт. Все они отлично сохраняют тепло внутри себя. С точки зрения удобства в использовании изделия с утеплителями Zero Down и Solarball более неприхотливые в уходе, также подходят для людей с аллергией.

Экологичность

Имея статус одного из крупнейших производителей в Европе Dixi Coat считает одним из главных аспектов своего производства экологичность. Все наполнители этого бренда имеют самый надежный сертификат «Oeko-Tex Standart 100». Это гарантирует соблюдение стандартов при производстве. Также все фабрики Dixi Coat прошли сертификацию BSCI.

Дизайн и размерный ряд

Изысканный дизайн и обширная размерная сетка - еще один из плюсов в пользу выбора пуховиков Dixi Coat. Каждый год на рынок дизайнеры бренда выпускают свыше 50 авторских моделей пуховиков, при этом также и в различных цветах. По объему коллекций бренд Dixi Coat по праву считается одним из лидеров производства верхней одежды в Финляндии. Основу коллекции составляют модели в классическом элегантном стиле, но также бренд представлен и в молодежном, новаторском ключе.

Важной деталью является размерный ряд изделий. Диапазон варьируется от 32 до 52 (в финской маркировке). При адаптации к российским размерам следует прибавлять 10 единиц, что будет совпадать с размерами 42-62.