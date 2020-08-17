Особенности итальянской мебели

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Итальянская мебель славится своей изысканностью и качеством

Италия издавна славится плотничьем ремеслом. Мебель из Италии имеет огромный спрос на рынке, потому что итальянские мастера, которые изготавливают мебель вручную, имеют многовековой опыт в этой сфере. Потому что зачастую в Италии сформировались целые династии плотников, которые хранят в себе секреты, нюансы и какие-то профессиональные хитрости.

Большинство мебельных фабрик изготовляют мебель вручную, что исключает возможные трещины и поломки, которые могут возникнуть во время грубой обработки роботизированными машинами. Вот известная итальянская мебельная фабрика Baxter уже почти три десятилетия полагается на профессионализм своих мастеров и дизайнеров и делает это не безосновательно. Несмотря на возраст компании, она имеет авторитет и очень хорошую репутацию среди своих клиентов, но и конкуренты с ней тоже считаются. Некоторые мебельные компании экономят на сырье, и поэтому страдает качество мебели.

Сырье для компании Baxter поставляют компании из Альп и Южной Америке. Из-за этого поражает палитра и рисунок древесины, которая поставляется из разных географических областей. Также в штате компании присутствует команда дизайнеров-профессионалов, которые работают с компанией уже много лет и сделали мебель более роскошной и изысканной, добавив много новых и интересных фишек. В основном, мебель производится в классическом английском стиле с добавлением фирменных принтов и специальных типов декора.

Вспоминая словосочетания «Итальянская мебель», на ум приходят только диваны и кресла, но это лишь вершина айсберга. Например, фабрика Baxter выпускает много разной мебели. В основном, это, конечно же, диваны и кресла, то есть мебель, где используется кожаная обивка. Кожаной обивке на фабрике уделяют очень много внимания, так как, именно, эта часть дивана или кресла создает прекрасный вид мебели. Поэтому на этом материале на фабрике не экономят. Также вместе с мебелью прилагается инструкция по уходу за кожаной обивкой.

Люди, которые проживают в России или в любой другой стране СНГ, имеют возможность стать счастливым обладателем эстетически красивой итальянской мебели, которая идеально впишется в интерьер квартиры или частного дома. Самый простой способ – это зайти на сайт https://www.italianskaia-mebel.ru/ и выбрать мебель, которая заинтересовала. Также есть возможность заказать изготовление мебели, которая будет соответствовать желаниям клиента, или купить мебель со склада в Москве. Мебель – это душа квартиры, тогда пусть она будет итальянской!