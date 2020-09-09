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Плюсы и минусы собак породы лабрадор

21:12 9.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Если вы хотите завести пушистого друга, лабрадоры – прекрасная порода

 Знаете ли вы, что лабрадор ретривер – одна из самых популярных пород сегодня? На это есть много причин. Узнать подробнее о породе можно можно вот тут. Однако ни одна порода собак не идеальна. Итак, давайте рассмотрим плюсы и минусы данной пароды собак.

Достоинства породы лабрадор:

  • активность. Лабрадоры почти всегда активны, они становятся отличными компаньонами на тренировках. Если вы бегун, байкер или турист, собака с удовольствием будет сопровождать вас во время прогулок;
  • высокий интеллект. Собаки этой породы любят изучать новые трюки. Благодаря уровню интеллекта их очень легко тренировать в любой области. Кроме того, они любят делать своих владельцев счастливыми. Хорошо обученные лабрадоры с большей вероятностью будут ладить с другими собаками;
  • мягкий характер. Эта порода обладает не только красотой, но и неагрессивна от природы, поэтому они почти всегда дружелюбны и общительны со всеми, кого встречают. Это делает их прекрасным выбором для семей, так как они отлично ладят с детьми;
  • простой уход. Их шерсть относительно короткая по сравнению со многими другими породами. Это позволяет легко мыть и чистить их каждую неделю или около того;
  • поразительная верность. Трудно представить себе породу собак более преданнее. Они будут рядом с вами, несмотря ни на что. Они могут следовать за вами по дому, сидеть с вами на диване и даже спать с вами, если вы им позволите;
  • крепкое здоровье. Лабрадоры могут жить до 14 лет, это больше чем многие другие породы.

Но есть и некоторые минусы данной породы, которые важно учитывать, если вы решили завести лабрадора:

  • активность. Они чрезвычайно активны и требуют постоянного движения. Выгуливать их нужно минимум два раза в день, в противном случае вам, возможно, придется иметь дело с нежелательным поведением. Им нужно каким-то образом высвободить свою энергию. Если вы ведете малоактивный образ жизни, уход за этой породой может быть в тягость;
  • пространство. Им нужно много пространства. Для небольшой квартиры приобретение лабрадора нелучшее решение;
  • порча вещей. Они известны тем, что грызут вещи. Они могут повредить вашу мебель, украшения и другие предметы. Так что будьте готовы к этому.

Таким образом, лабрадоры – веселые, любящие, активные, верные и умные собаки. Однако они требуют большого внимания и заботы. Несмотря на свои недостатки, они прекрасные собаки и компаньоны.

Темы: Стиль
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