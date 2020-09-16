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Магазины одежды в России отстали от моды из-за пандемии

20:01 16.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Остатки нераспроданной из-за пандемии коронавируса одежды заняли 30 процентов ассортимента фэшн-сетей в России, пишет газета "КоммерсантЪ".

Как отмечает издание, из-за этого российские магазины "отстали от моды". 

По словам экспертов, обычно магазины стараются начинать новый сезон с полностью обновленным ассортиментом, нераспроданным остается менее 10% товара. Однако в текущем году ретейлеры не рассчитывают на рост спроса. Предполагается, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в России могут сократиться на 30%. 

Кроме того ретейлеры отмечают существенный сдвиг сроков поставок. Так, осенние и зимние коллекции всех брендов задерживаются от 4 до 8 недель. 

Также, из-за сложившейся ситуации некоторые небольшие ретейлеры переходят на работу только с онлайн-площадками, отказываясь от магазинов, так как издержки на их содержание продолжают расти. 

Темы: Бутики и брендовые магазины
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16.09.2020, 23:56
Гость: Радуга

"Магазины одежды в России отстали от моды" Какое горе! Пусть это будет самой большой проблемой в России!
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