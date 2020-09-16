Магазины одежды в России отстали от моды из-за пандемии

20:01

Остатки нераспроданной из-за пандемии коронавируса одежды заняли 30 процентов ассортимента фэшн-сетей в России, пишет газета "КоммерсантЪ".

Как отмечает издание, из-за этого российские магазины "отстали от моды".

По словам экспертов, обычно магазины стараются начинать новый сезон с полностью обновленным ассортиментом, нераспроданным остается менее 10% товара. Однако в текущем году ретейлеры не рассчитывают на рост спроса. Предполагается, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в России могут сократиться на 30%.

Кроме того ретейлеры отмечают существенный сдвиг сроков поставок. Так, осенние и зимние коллекции всех брендов задерживаются от 4 до 8 недель.

Также, из-за сложившейся ситуации некоторые небольшие ретейлеры переходят на работу только с онлайн-площадками, отказываясь от магазинов, так как издержки на их содержание продолжают расти.