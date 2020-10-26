Персональные новогодние носки как идея для оригинального подарка

13:12 26.10.2020

Традиция дарить подарки на Новый год появилась давно, но не утратила актуальности и сегодня

Принято преподносить презенты не только близким друзьям и родственникам, но и коллегам, деловым партнерам, учителям. Если ищите идею, то это могут стать новогодние носки с индивидуальным принтом. Носки – вещь, которая понадобится каждому. Если они будут украшены авторским принтом, рисунком, то подарок станет не только нужным, но еще и оригинальным.

Заказать персональные носки можно тут https://mimisocks.ru/product/novogodnie-noski-2021/. В чем суть идеи? Вы присылаете фото, фотографию друга, родственника, домашнего питомца. Дизайнеры идеально вырезают лицо из загруженного снимка, добавляют его на носки. Получается оригинальный принт. Готовые изделия порадуют четким изображением, яркими и насыщенными цветами. Поскольку используются материалы премиального качества, то исключается вытягивание, выцветание печати. Даже после 20 стирок носки сохранят первозданный вид. Заказывая новогодние носки тут https://mimisocks.ru/, можно указать особые пожелания. Они будут учтены, ведь команда дизайнеров прикладывает максимум усилий, чтобы получить идеальный подарок.

Как оформить заказ?

Если хотите подготовить интересный подарок для друзей, родителей или коллег, то оформить заказ можно на сайте компании mimisocks.ru. Для начала нужно сделать фотографию друга, найти снимок в социальных сетях. Он должен быть четким. Затем нужно пройти на сайт компании и загрузить снимок в специальную форму. Также нужно выбрать тип, размер и цвет носков. Компания выпускает носки размеров от 35 до 46. Можно преподнести подарок как подростку, так и взрослому человеку. В каталоге представлен большой выбор моделей, цветов. После заполнения формы сотрудники компании подготовят образец и отправят на одобрения. После согласования носки будут изготовлены и отправлены по указанному адресу.

Сервис Mimisocks может напечатать на носках не только лицо вашего друга, но и домашнего питомца. Можно нанести любой принт. Оплата производится после получения заказа. При обнаружении брака возможет возврат готовой продукции. Но сотрудники компании прикладывают максимальные усилия для того, чтобы клиент был доволен качеством проделанной работы.