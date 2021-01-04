Как поздравить с Днём святого Валентина на английском?

© KM.RU, Алексей Белкин

День Валентина — это такое романтичное время года, когда любовь витает в воздухе, а розовые очки идут буквально всем! Независимо от того, состоите ли вы в длительных отношениях или совсем недавно испытали страстное чувство, это особенный день для всех любящих сердец.

Конечно, обязательный атрибут праздника — милая валентинка, которую влюблённые ожидают с таким трепетом. Если вы не можете найти подходящих слов — мы поможем! Задача может казаться особенно трудной, если вас с партнёром разделяют тысячи километров, и, возможно, языковой барьер. Специально для такого случая мы приготовили коллекцию самых трогательных признаний на английском языке с переводом. Ссылка на источник:

https://myglobalflowers.com/articles/3039-valentine-s-day-flower-messages

Sometimes I laugh even when there is no around thinking about all the funny things that you do just to make me happy.

— Иногда я смеюсь даже когда никого нет рядом, просто вспоминая о тех забавных вещах, которые ты делаешь, чтобы поднять мне настроение.

 

I wish to God that I can be reborn a million times, just so I can fall in love with you in each and every one of them.

— Я молю Бога, чтобы я мог переродиться миллион раз, просто чтобы я мог влюбиться в тебя в каждой новой жизни.

 

If I had to choose whether to breathe or to love you, I would use my last breath to tell you that… I love you.

— Если бы мне пришлось выбирать: дышать или любить тебя, я бы использовал свой последний вздох, чтобы сказать тебе что.… Я люблю тебя.

 

I am lucky to have a girlfriend who is beautiful, fun, smart, and crazy enough to go out with me.

— Мне повезло, что у меня есть девушка, которая красива, веселая, умная и достаточно сумасшедшая, чтобы встречаться со мной.

 

I will hold on you forever because I have never known someone more special than you.

— Я хочу быть с тобой вечно, потому что ты самая особенная.

 

You are my first thought when I wake up; you are my last thought when I fall asleep.

— Ты — первая мысль, с которой я просыпаюсь и последняя мысль перед тем, как я усну.

 

I need you like a butterfly needs its wings, an ice bear needs cold weather and a soul needs a body.

— Я нуждаюсь в тебе, как бабочка нуждается в крыльях, полярный медведь в снеге, а душа в тепле.

 

Times have changed but your love has remained the same since the first day we met. I love you so much.

— Многое изменилось, но моя любовь к тебе так же сильна, как и в первый день нашей встречи. Я очень тебя люблю.

 

This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together. 

— В этот день Святого Валентина Я жажду твоих сладких поцелуев, твоих теплых объятий и магии, которая связывает наши сердца.

 

I can’t stop loving you because it’s the only thing I’m good at and the only reason I was sent here on earth. I love you! Wishing you a happy valentine!

— Я не могу перестать любить тебя, потому что это мой единственный талант, и единственная причина, по которой меня послали сюда, на Землю. Я люблю тебя! Счастливого Дня Валентина!

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