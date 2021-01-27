Как выбрать ламинат

19:43 27.01.2021

На рынке отделочных материалов предлагается много разных покрытий, среди которых ламинат.

Его разнообразие позволяет подобрать вариант под интерьер. Посмотреть модели и купить ламинат можно на nachniremont.com . В этом интернет-магазине предлагаются разные виды материала от лучших производителей с доставкой.

Особенности выбора

В каталоге «Начни ремонт» представлен качественный недорогой ламинат разной толщины, длины, с различным внешним видом. Длина доски варьируется в диапазоне от 126 до 138 см, ширина – от 18.5 до 19.5 см.

Ламинат имеет несколько слоев:

нижний – стабилизирующий, предназначается для придания жесткости и защиты от различных механических повреждений;

основной, средний – изготавливается из высокопрочного ДВП;

декоративный – отвечает за эстетичность.

Большую роль на выбор марки ламината играет толщина доски. Она отвечает за теплоизоляцию, звукопоглощение. Декоративные характеристики влияют только на внешний вид. Этот параметр каждый определяет под свои вкусовые предпочтения – одним нравится матовый пол, а другим – глянцевый.

Критерии выбора

При выборе ламината, следует ориентироваться на следующие критерии:

Производитель. Класс безопасности. Класс износостойкости – это может быть 31, 32, 33. Чем выше класс, тем больше износостойкость ламината. Толщина доски – от 6 до 12 мм. Особенности укладки.

Ламинат может имитировать дуб, фаску, бук, иметь паркетный рисунок и не только.

При выборе модели, следует ориентироваться на помещение, в котором он будет укладываться. Для ванной комнаты, кухни, прихожей, рекомендуется подбирать влагостойкий материал. Обязательно обрабатываются стыки ламелей пропитками, содержащими в составе воск.

Выбор класса

Магазины предлагают ламинат разных классов, среди которых самыми востребованными считаются:

Класс 31. Характеризуется низкой прочностью. По цене считается самым доступным. Его укладывают в спальни.

Класс 32. Способен выдерживать большие бытовые нагрузки. Его укладывают в гостиные, кухни, детские.

Класс 33. Применяется в помещениях с большой нагрузкой: кухни, прихожие, коридоры

При выборе ламината, следует ориентироваться не только на общие характеристики, но и на тип замка. Разные модели изготавливаются с различными видами систем: «клик», «лок». Последний вариант считается самым экономичным, но с ним сложнее работать, чем с системой «клик».