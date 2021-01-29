Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн

Картина итальянского живописца Сандро Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном" была продана на торгах Sotheby's в Нью-Йорке более чем за 92 млн долларов. 

Как сообщается на сайте аукционного дома, проданная картина стала самой дорогой работой Боттичелли, когда-либо выставлявшейся на аукционе, и самой ценной работой старых мастеров Европы, проданных на Sotheby's.

Картина, которая датируется приблизительно 1480 годом, оценивалась экспертами в минимум 80 млн долларов. Победителем торгов стал русскоязычный покупатель, чья личность не разглашается. 

Предыдущим владельцем картины былл американский девелопер Шелдон Солоу, которай приобрел полотно за 1,2 млн доллара в 1982 году. 

Ранее самой дорогой работой Боттичелли, проданной на аукционе, была «Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем», также известная как «Мадонна Рокфеллера». В 2013 году она ушла с молотка на аукционе Christie's за $10,4 млн.

Самой дорогой работой старых мастеров является шедевр Леонардо да Винчи «Спаситель мира», проданный на Christie's за $450 млн в 2016 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 16:13
    Гость: Картине больше 500 лет.

    Вот краски были! Практически на всех картинах он писал одних людей. Особенно свою пассию. Симонетта Веспуччи.

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