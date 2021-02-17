Выбираем перила для лестницы: советы при заказе перил
Перила на лестницу – это, прежде всего, решение вопроса безопасности и комфорта при подъеме. Однако в настоящее довольно пристальное влияние уделяется и эстетической стороне. Поэтому сегодня практически невозможно увидеть перила на лестницу, внешний вид которых не гармонировал бы с дизайном помещения, придомовой территории и т.д.
Требования
В целях безопасности лестничное ограждение должно отвечать следующим требованиям:
1. Высота безопасного ограждения варьируется в пределах от 900 до 1000 мм.
2. Оптимальное расстояние между стойками – около 600 мм.
3. Пространство между стойками предпочтительно заполнить. Этот нюанс особенно актуален, если в доме проживают маленькие дети.
4. Накладки на лестничные перила должны быть непрерывными, ровными и гладкими. Площадь сечения накладок – около 50 мм2.
5. Расстояние между поручнем и стеной, на которой он фиксируется, должен быть не менее 70 мм.
6. Концы поручня должны быть закруглены. Отступ за линию последней ступени на 300 мм обязателен.
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Деревянные перила
Древесина – старейший строительный материал. Дерево не утратило популярности и по сей день, и немудрено: это красиво, экологично, да и простота обработки – не последний аргумент. Причудливая резьба от опытного мастера будет оценена по достоинству!
Шлифовка дерева, за качество которой компания ручается, предотвратит травмы ладоней. Завершающий штрих – покрытие морилкой и лаком, которое не только защищает поверхность от неблагоприятных факторов, но и подчеркивает природную красоту материала.
То, что дерево имеет свойство гнить, смущать не должно: современный рынок располагает широким ассортиментом специальных составов разных видов, при помощи которых проблема сводится к минимуму.
Иными словами, правильная обработка – залог продолжительного срока эксплуатации. Поэтому большинство клиентов, проживающих в частном доме или имеющих дачу, делает выбор в пользу деревянных перил.
Перила из нержавеющей стали
Ограждение из нержавейки – это не только практично, но и солидно. Перила из нержавеющей стали – удачное решение для офиса. Их стильный и лаконичный дизайн органично впишется в деловую обстановку. Однако это выигрышный вариант и для квартиры, выдержанной в стиле хай-тек.
Безопасность при подъеме и спуске гарантирована. Такое ограждение выдерживает любые нагрузки. А простота монтажа сэкономит время мастера и заказчика. И, наконец, решающий аргумент – долгий срок службы.
При этом ограждение не утратит первоначального вида. Ведь материал не подвержен коррозии.
Перила из других металлов
Помимо перил из нержавеющей стали, организация продает и изготавливает на заказ перила из других металлов: латунные, чугунные, алюминиевые, а также из обычной стали.
Перила на лестницу, изготовленные из металла – вариант универсальный. Они подойдут для частного дома, квартиры, офиса, да и придомовую территорию украсят. Металлические перила с легкостью впишутся в любой стиль, а значит, пользуются стабильно высоким спросом.
Кованые перила
Выглядят просто роскошно, а если добавить высокую прочность и отличную износостойкость, то нетрудно предположить, что спрос на кованые перила высок.
Кованые ограждения – хорошая идея для лестницы, выходящей на улицу. Однако наши сотрудники изготавливают кованые ограждения в самых разных стилях, а значит, мы обязательно подберем то, что нужно именно вам. Кованая лестница компактного размера изящной ковки органично смотрится не только на придомовой территории или у входа в офис или салон, но и в помещении.
В целях защиты от коррозии, специалисты компании покроют его финишным покрытием, выполняющим одновременно и защитную, и декоративную функцию. Финиш надежно предохраняет ограждения от негативных последствий взаимодействия с влагой.
Кованые перила стоят недешево, но каждый, кто предпочел именно этот материал, подтвердит: расходы оправданы!
При желании материалы можно комбинировать. Например, дизайнеры настаивают на деревянных поручнях для кованых перил – смотрится гораздо привлекательнее, да и касаться их, в отличие от холодного железа, приятно.
Кроме того, перила из любого металла зачастую декорируют стеклянными или пластиковыми элементами.
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