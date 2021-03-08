Однотонное постельное бельё – плюсы и минусы

08:49 8.03.2021

Выбирая постельное белье, большинство покупателей отдает предпочтение ярким, красочным наборам с оригинальными рисунками, но есть и те, которые предпочитают нестареющую классику и приобретают однотонные постельные комплекты.

Сейчас такая продукция в розничных и интернет магазинах представлена в большом ассортименте. Это не только белые модели и пару их оттенков, но и бежевые, розовые, синие, голубые, красные, есть даже коричневые и черные наборы.

Поскольку основная задача постели – обеспечить крепкий здоровый сон, то одноцветные постельные модели спокойных тонов не будоражит и хорошо справляется с этой функцией. Еще достоинством таких моделей является 100% натуральность материала и минимальность нанесения на них красителя, а в белых комплектах и полное его отсутствие. Это говорит о том, что однотонное постельное белье безопасное и гиппоалергенное. Также на комплектах без рисунка отчетливо будет видно кривые швы, затяжки и другие дефекты, которыми могут грешить недобросовестные производители.

На первый взгляд может показаться, что наборы одного цвета плохо впишутся в интерьер спальни, но это не так, потому что под любой оттенок обоев, можно практически идеально подобрать соответствующий данный текстиль. Некоторые ценители оригинальности умудряются купить сразу два однотонных комплекта разных оттенков и их комбинировать, такое сочетание смотрится красиво и необычно.

Минусы постели без изображения, похожи на минусы и обычных красочных моделей с рисунком, а именно, короткий срок эксплуатации при неправильном уходе и недостатки некоторых материалов, из которых они сшиты. Кроме этого, отдельные одноцветные наборы имеют небольшой срок службы, например на черных изделиях видны пятна от пота. Также некоторые наборы, такие как ярко-красные, не подходят для повседневной эксплуатации, так как не успокаивают, а наоборот будоражат.

Однотонное постельное бельё в полоску

В ассортименте многих брендов можно найти однотонные наборы в полоску. При покупке страйп постели нужно учитывать, что она может, как украсить спальню, так и испортить ее интерьер, это зависит от цвета и ширины полоски на изделии. При выборе все эти нюансы нужно учитывать и отталкиваться от некоторых деталей своей спальни. Например, если обои и шторы в комнате имеют изображение полоски, то полосатый постельный набор покупать не рекомендуется, такое перенасыщение принтом не только испортит дизайн комнаты, но и пагубно повлияет на самочувствие.

Что касается цены на однотонные комплекты, то она зависит, как и в моделях с рисунком, от производителя, качества материала и от размера изделия.