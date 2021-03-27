Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО
Франция предложила включить багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО направлен на защиту национальных традиций, знаний и навыков, чтобы они не терялись со временем.
Согласно данным сайта Planetoscope, во Франции ежегодно потребляется около 10 миллиардов багетов, но с 1970 года закрылось около 20 000 пекарен, поскольку покупатели идут в супермаркеты, где багеты, как правило, не производятся традиционными методами, пишет "Интерфакс".
Французские пекари говорят, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба, которое передавалось из поколения в поколение, от плагиаторов из супермаркетов.
Последний список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже включает лепешки из Ирана и Казахстана, а также неаполитанское искусство приготовления пиццы.
ЮНЕСКО объявит о своем решении в конце 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А засохший багет это же музыка.
Стукнешь им по башке-дивный звук такой ,лёгкий ,долгий и печальный
Самому надо гнать . Не хуже,но тяжело.
Разные народы.
Ваш предок-Форбс.
Как это-"нематериальное"?
Титан мысли...