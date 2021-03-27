Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

11:39 27.03.2021

Франция предложила включить багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО направлен на защиту национальных традиций, знаний и навыков, чтобы они не терялись со временем.

Согласно данным сайта Planetoscope, во Франции ежегодно потребляется около 10 миллиардов багетов, но с 1970 года закрылось около 20 000 пекарен, поскольку покупатели идут в супермаркеты, где багеты, как правило, не производятся традиционными методами, пишет "Интерфакс".

Французские пекари говорят, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба, которое передавалось из поколения в поколение, от плагиаторов из супермаркетов.

Последний список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже включает лепешки из Ирана и Казахстана, а также неаполитанское искусство приготовления пиццы.

ЮНЕСКО объявит о своем решении в конце 2022 года.