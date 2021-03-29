Как выбрать консилер: sos-средство для идеального тона кожи

14:33 29.03.2021

Сделать цвет лица свежим и сияющим, как у моделей на обложках глянца, поможет качественный консилер.

Всего несколько аккуратных штрихов, выполненных этим маскирующим средством – и на лице не останется следов бессонной ночи, усталости или стресса.

Разберемся, как выбрать консилер для лица по цвету кожи, текстуре и другим важным характеристикам.

Как выбрать консилер: 5 основных правил

Чтобы корректирующее тональное средство эффективно справлялось с любым несовершенством кожи, подбирать его следует с максимальной тщательностью. Базовый чек-лист поможет разобраться, какой консилер лучше выбрать для коррекции темных кругов под глазами, следов от акне и других заметных недостатков:

Корректор для глаз должен гармонировать с оттенком кожи – так макияж будет смотреться естественно и практически незаметно. Еще один важный критерий – текстура косметики. От нее напрямую зависит плотность корректирующего слоя и удобство во время нанесения. Чтобы косметическое средство надежно маскировало круги под глазами, следует учесть их подтон. Например, скрывать фиолетовые синяки проще матово-бежевыми пигментами, а серые пятна лучше корректирует легкий розоватый консилер. Замазать прыщи и следы воспаления поможет корректирующая косметика с ненавязчивым желтым подтоном, который моментально нейтрализует красноту. Чтобы скрыть веснушки и другие мелкие недостатки кожи, воспользуйтесь карандашом или стиком – такой консилер в разы проще наносить точечно.

Как выбрать консилер по текстуре?

Преимущества и недостатки наиболее популярных типов тонирующих средств подскажут, как выбрать консилер для лица исходя из потребностей и особенностей кожи.

Жидкий

Максимально легкий консилер с нежной текстурой, который идеально растушевывается и гармонично смотрится на подвижных зонах. Такое средство считается оптимальным для коррекции несовершенного тона и микрорельефа на сравнительно больших участках.

Чтобы оценить все плюсы жидких консилеров, пополните косметичку лучшими средствами, представленными в нашем рейтинге:

Стойкие консилеры Fit Me от Maybelline эффективно скрывают все несовершенства, делают кожу шелковистой, а цвет лица – свежим и приятным. Подробнее узнать информацию и характеристики о данном консилере можно на официальном сайте Maybelline NY.

Ультралегкая формула LUMINOUS SILK CONCEALER от Giorgio Armani с минеральными пигментами сохраняет естественный цвет лица, делая его визуально более ровным и свежим. Входящий в состав кофеин снимает припухлость век, а жемчужные частицы придают коже мягкое сияние.

Кремовый

Кремовые консилеры более плотные, но при этом достаточно хорошо растушевываются, особенно если использовать для этих целей спонж или аппликатор. Они считаются универсальными, поскольку подходят и для точечной коррекции, и для обширной тонировки.

Скрыть заметные темные круги под глазами, выровнять тон и микрорельеф позволит удобный кремовый консилер The Eraser Eye от Maybelline NY с мягкой подушечкой-аппликатором. А дополнительным бонусом станет ухаживающий эффект, который обеспечит экстракт ягод годжи и галоксил.

Если вы пока не определились, как выбрать консилер, подходящий по цвету, воспользуйтесь палеткой NYX Conceal Correct Contour Palette с 6 популярными оттенками, которые исправят любое несовершенство кожи.

Стик

Стики обеспечивают очень плотное покрытие, которое довольно сложно равномерно растушевать на большом участке. Такой косметический продукт визажисты рекомендуют использовать для точечной маскировки прыщей, мелких шрамов и других выраженных дефектов.

Компактный консилер-стик Alliance Perfect от L'OREAL надежно скрывает синяки, пигментные пятна, веснушки, делает цвет лица ровным и сияющим. Удобный формат позволяет всегда иметь тонирующее sos-средство под рукой, а стойкая формула обеспечивает идеальный результат на целый день.

Карандаш

Удобные корректирующие карандаши – еще один вариант консилеров с шикарной перекрывающей способностью. Touche Éclat High Cover от YSL обеспечивает невесомое покрытие, которое гарантирует естественный результат без намека на «эффект маски». Светоотражающие частицы словно подсвечивают кожу изнутри, а витамин E в тандеме с экстрактом марокканской календулы успокаивает и снимает раздражение.

Сухой

Рассыпчатые консилеры чем-то напоминают классическую пудру, но при этом гораздо лучше тонируют покраснения и несовершенства цвета. Сухие средства не только выравнивают тон лица, но и отлично матируют жирный блеск, поэтому ими лучше пользоваться в летнюю жару, когда активность потовых желез максимальна.

Как подобрать консилер для лица под цвет кожи?

Чтобы консилер качественно тонировал и при этом был незаметным, следует подбирать его на тон светлее естественного оттенка кожи. Он может лишь незначительно отличаться мягким розоватым или персиковым шлейфом, который позволит освежить цвет лица.

Летом подобрать оптимальное корректирующее средство немного сложнее, поскольку цвет кожи может заметно потемнеть, а пигментные пятна – стать ярче. В этом случае ориентируйтесь на интенсивность загара – он подскажет, как выбрать цвет консилера, который не будет выделяться на лице.

Как правильно наносить консилер?

Наносить консилер нужно поверх тонального крема – так вы сможете добиться более выраженного эффекта. Исключение составляют цветные средства для маскировки точечных дефектов – их следует использовать до нанесения основного тона.

Растушевывать консилер необходимо после высыхания мягкими похлопывающими движениями. Удобнее использовать для этих целей кисть, аппликатор или спонжик – они делают штрихи более равномерными и естественными.

Самые распространенные ошибки

Полезные советы помогут избежать типичных ошибок при использовании консилера:

Не наносите слишком плотный слой корректирующего средства, особенно на подвижные участки – это будет выглядеть неестественно.

Чтобы корректор не «сползал», фиксируйте его пудрой или специальным спреем – это улучшит стойкость мейка.

Откажитесь от слишком светлых или, наоборот, темных консилеров – они должны отличаться от естественного цвета кожи не более, чем на 1 тон.

Зная, как правильно подобрать консилер под глаза, вы с легкостью замаскируете любой кожный изъян, сделаете лицо свежим и сияющим.