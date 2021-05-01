Как грамотно выбросить строительный мусор, при этом не получив штраф?

фото pixbay

Каждый третий человек сталкивается с такой проблемой как вывоз мусора.

 Она связана не только с тем, что при неграмотной утилизации страдает экология, но и потому, что выброшенный мусор, особенно строительный, портит имидж города и придает улицам неэстетический вид. В этой статье мы поговорим про то, как правильно выкидывать мусор, , чтобы он не мешал другим людям и чтобы не рушить столь тонкую материю – экологию. В том числе, затронем такую вещь как вывоз мусора.

Что такое строительный мусор?

Объекты, которые образовались во время ремонтных работ, реставрации помещений и зданий входят в категорию строительного мусора. По своим характеристикам они абсолютно безопасны для человека и к их утилизации не нужно применять особые условия. Конкретно к строительным отходам можно отнести металлоконструкции и их детали, части бетонных, кирпичных стен, обои и то, что от них осталось, а также упаковку, в которой находились стройматериалы.

Можно разделить строительные материалы на три типа: крупные, средние и мелкие. Конкретно с крупногабаритными нужно повозиться в первую очередь, потому что,как правило, они образовываются именно на первоначальном этапе строительства. По этой причине, чтобы была эффективной дальнейшая работа, нужно утилизировать их в первую очередь.

Существует миф, что контейнеры, которые расположены на специальных площадках, предназначены для всех типов мусора, но это не так. Такие мусорные точки предполагают именно сбор конкретного мусора – твердых бытовых отходов. Грубо говоря, это такой мусор, который образовывается у людей, живущих дома. Данное правильно прописано в регламенте. В противном случае, человек, который выбросил туда строительный мусор может быть оштрафован на денежную сумму до двух тысяч рублей. 

Как выкидывать строительный мусор?

В данной ситуации самый оптимальный выход из положения – приобретение услуг по вывозу строительного мусора, которые специализируются в такой сфере деятельности. На примере компании «Квартирный переезд» рассмотрим преимущества использования услуги:

1. Все работы выполняются "под ключ". Помимо рытья котлованов, планировочных работ, рытья траншей можем сделать выемку и вывоз грунта. Вывоз производится на собственном автотранспорте.
2. Работает в выходные и праздничные дни, круглосуточно. Также работы возможны в ночное время.
4. У компании есть собственный автопарк, в котором есть автомобили объемом от восьми до двадцати кубов, что очень важно, особенно, если перевозить крупногабаритный мусор.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Глава британской разведки назвал Россию «объективно ослабевающей» страной
«Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими "галошами"»
Европарламент предложил отключить Россию от Swift и остановить СП-2
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
Избранное
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)
Правозащитники предлагают отстреливать «антимасочников»
Погодные условия не помеха: в российской армии проходят занятия по боевой подготовке
С банковской тайной в России покончено
Родовое проклятие сегодняшней российской власти: рост цен на продукты на 20-30% произошел, несмотря на их «заморозку»
Лидерство и требовательность: должен ли лидер быть требовательным?
Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников
Как лечить косолапость у детей?
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Отучаем ребенка от постоянного маминого присутствия
Как производители пищевой продукции скрывают сахар?