Крупнейший российский бриллиант продан на аукционе в Швейцарии за $14,1 млн

09:30 13.05.2021

Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант был продан на аукционе Christie's в Женеве за 12,84 млн швейцарских франков (14,1 млн долларов), пишет "Интерфакс".

Данный бриллиант является частью коллекции The Spectacle, в которую также входят 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый бриллиант "Жар-Птица" и 14,83-каратный "Призрак Розы".

Как отмечает агентство, проданный бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке компании "АЛРОСА" "Зарница". Отмечается, что это один из самых крупных кристаллов, добытых данной компанией в XXI веке.

На изготовление бриллианта ушло более полутора лет. В итоге бриллиант получился идеально бесцветный без внутренних включений.

До старта торгов стоимость данного бриллианта оценивалась в 12-18 млн швейцарских франков.