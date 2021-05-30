Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне

08:45 30.05.2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс тайно поженились в Лондоне, сообщают британские СМИ.

На церемонии присутствовал ограниченный круг лиц, даже подчиненные Джонсона не знали о его планах.

Церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском соборе, который был закрыт на это время. Сама церемония продолжалась 1,5 часа.

О помолвке Джонсона и и Саймондс было объявлено в феврале 2020 года. Тогда планировалось, что свадьба состоится летом 2022 года. Для премьер-министра Великобритании данный брак является третьим, для его супруги - первым. У пары уже есть ребенок, который родился в апреле 2020 года. Мальчика назвали Уилфред.