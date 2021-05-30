Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне

Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс тайно поженились в Лондоне, сообщают британские СМИ.

На церемонии присутствовал ограниченный круг лиц, даже подчиненные Джонсона не знали о его планах. 

Церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском соборе, который был закрыт на это время. Сама церемония продолжалась 1,5 часа. 

О помолвке Джонсона и и Саймондс было объявлено в феврале 2020 года. Тогда планировалось, что свадьба состоится летом 2022 года.  Для премьер-министра Великобритании данный брак является третьим, для его супруги - первым. У пары уже есть ребенок, который родился в апреле 2020 года. Мальчика назвали Уилфред.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 30.05.2021, 10:53
    Гость: пуф пуф

    Ну и дурак, Боря. Тебя умные люди предупреждали, а ты не слушал. Теперь через полгодика развод и полдома и автомобиль - тю тю.
    Да и за "счета" точно возьмет.

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