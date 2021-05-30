Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс тайно поженились в Лондоне, сообщают британские СМИ.
На церемонии присутствовал ограниченный круг лиц, даже подчиненные Джонсона не знали о его планах.
Церемония бракосочетания прошла в Вестминстерском соборе, который был закрыт на это время. Сама церемония продолжалась 1,5 часа.
О помолвке Джонсона и и Саймондс было объявлено в феврале 2020 года. Тогда планировалось, что свадьба состоится летом 2022 года. Для премьер-министра Великобритании данный брак является третьим, для его супруги - первым. У пары уже есть ребенок, который родился в апреле 2020 года. Мальчика назвали Уилфред.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ток сыну у них, больше года, как-то неуместен ваш слоган
Что ж это за тайная свадьба, если уже в России о ней знают?
Дык на одну ночь,я тоже так люблю...
уже хорошо.
Ну и дурак, Боря. Тебя умные люди предупреждали, а ты не слушал. Теперь через полгодика развод и полдома и автомобиль - тю тю.
Да и за "счета" точно возьмет.