Пиджак Эдуарда Лимонова продали на торгах за 1,7 млн рублей

18:50 11.06.2021

Цветной пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был продан на торгах аукционного дома "Литфонд" за 1,7 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что финальная стоимость пиджака превысила свою первоначальную оценку в четыре раза. Торги начинались с 380 тысяч рублей.

"Цветной пиджак, сшитый самим Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был одним из последних лотов на аукционе", - говорится в заявлении аукционного дома.

Пиджак работы Лимонова с инициалами "Э" и "Л" - уникальный коллекционный предмет, хорошо известный благодаря сохранившимся фотографиям.

Помимо пиджака Лимонова, на торгах была продана подборка автографов и рукописей из частной коллекции. Список самых дорогих продаж аукциона возглавили первый сборник стихов Осипа Мандельштама "Камень" с автографом автора и большое письмо поэта Николая Гумилева художнику Мстиславу Фармаковскому. Оба лота ушли с молотка за 9,5 млн рублей каждый.