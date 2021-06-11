Пиджак Эдуарда Лимонова продали на торгах за 1,7 млн рублей

Цветной пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был продан на торгах аукционного дома "Литфонд" за 1,7 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что финальная стоимость пиджака превысила свою первоначальную оценку в четыре раза. Торги начинались с 380 тысяч рублей.

"Цветной пиджак, сшитый самим Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был одним из последних лотов на аукционе", - говорится в заявлении аукционного дома.

Пиджак работы Лимонова с инициалами "Э" и "Л" - уникальный коллекционный предмет, хорошо известный благодаря сохранившимся фотографиям.

Помимо пиджака Лимонова, на торгах была продана подборка автографов и рукописей из частной коллекции. Список самых дорогих продаж аукциона возглавили первый сборник стихов Осипа Мандельштама "Камень" с автографом автора и большое письмо поэта Николая Гумилева художнику Мстиславу Фармаковскому. Оба лота ушли с молотка за 9,5 млн рублей каждый.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.06.2021, 23:18
    Гость: Реалло

    Эдуард Вениаминович в литературе оставил несравнимо больший и ценный след,нежели прочие озвученные персонажи.
    Жаль,что он так много времени потратил на глупую политическую возню...но это был его выбор.
    А вообще - это лучший русский литератор второй половины 20 века.

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