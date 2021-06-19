3 малоизвестных метода продуктивности, которые изменят вашу жизнь

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Саморазвитие для человека – это то, что позволяет нас совершенствоваться в любимых делах.

 Это, безусловно, очень важная составляющая жизнедеятельности человека. Существует огромное количество статей, книг и журналов по саморазвитию. В этой статье мы поговорим про то, как выработать в себе такое качество, как продуктивность. Более подробную информацию по этой теме можно найти на сайте https://1timer.ru/aya-psihologiya/

В этой статье мы обсудим несколько основных инструментов, которые помогут стать очень продуктивными в работе и жизни.

3 метода самоорганизации

1. Правило 90/30. Смысл данного инструмента заключается в том, чтобы работать над одной задачей с утра в районе 90 минут (1,5 часа). После данной операции, необходим отдых в течении 30 минут, а далее нужно продолжать это действие столько раз, пока все силы не иссякнут. Эксперты считают, что именно полтора часа хватит для того, чтобы среднестатистический человек смог выполнить работу с максимальным вниманием. А полчаса хватит для частичного восстановления сил. Название таких циклов - атидианные. 

2. ZTD метод. С английского языка (Zen To Done) эта аббревиатура переводится как «продуктивность в стиле дзен". Концепция этой методы заключается в том, чтобы сформировать десять привычек, которые помогут идеально спланировать свой день и быть максимально продуктивным: сбор информации в одном определенном месте, например, в блокноте; все записи нужно анализировать быстро, не откладывая в долгий ящик; постоянно заниматься составлением ежедневным планов и планов на неделю; формировать небольшие списки дел; организовать порядок, в котором все вещи будут находиться на своих местах постоянно; постоянно мониторить задачи и цели на каждую неделю; стараться делать списки задач максимально простыми; каждый день выполнять собственные ритуалы; делать то, что интересно вам.

3. Agile Result. Данную метод разработал программист Джей Ди Мейер. Основной момент в данной системе продуктивности базируется на принципе «трех побед» - трех главных задач. По мнению автора, нужно ставить перед собой три основных цели на день, неделю, месяц и год. Таким образом, три победы дня приближают человека к достижению трех побед недели, соответственно, потом победы недели подталкивают к достижению целей месяца.
 

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