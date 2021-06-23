Бэнкси потерял права на две картины из-за своей анонимности

08:35 23.06.2021

Известный британский уличный художник Бэнкси потерял права на две свои работы, пишет The Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Речь идет о картинах "Крыса с радаром" и "Девочка с зонтиком". Таким образом, за последние 10 месяцев Бэнкси лишился прав в общей сложности на шесть своих работ. Ранее EUIPO отозвало авторские права с картин "В обнимку с бомбой", "Влюбленная крыса", "Смейся сейчас", "Метатель цветов".

Причиной стало то, что Бэнкси отказывается раскрыть свою личность. В EUIPO считают, что Бэнкси действует "недобросовестно", пытаясь зарегистрировать свои картины в качестве товарных знаков. При этом из-за анонимности художник не может быть определен как единственный и бесспорный владелец данных работ, что противоречит закону об авторском праве.

Комиссия также присудила Бэнкси штраф в размере 1850 фунтов стерлингов за "недобросовестные" заявки на товарные знаки.

Бэнкси — псевдоним английского художника-анонима, с 1990-х годов работающего в основном стиле стрит-арт по всему миру. Его картины зачастую посвящены острым социальным и политическим проблемам. Настоящая личность художника до сих пор не известна.