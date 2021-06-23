Бэнкси потерял права на две картины из-за своей анонимности

Крыса с радаром. Бэнкси

Известный британский уличный художник Бэнкси потерял права на две свои работы, пишет The Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Речь идет о картинах "Крыса с радаром" и "Девочка с зонтиком". Таким образом, за последние 10 месяцев Бэнкси лишился прав в общей сложности на шесть своих работ. Ранее EUIPO отозвало авторские права с картин "В обнимку с бомбой", "Влюбленная крыса", "Смейся сейчас", "Метатель цветов".

Причиной стало то, что Бэнкси отказывается раскрыть свою личность. В EUIPO считают, что Бэнкси действует "недобросовестно", пытаясь зарегистрировать свои картины в качестве товарных знаков. При этом из-за анонимности художник не может быть определен как единственный и бесспорный владелец данных работ, что противоречит закону об авторском праве. 

Комиссия также присудила Бэнкси штраф в размере 1850 фунтов стерлингов за "недобросовестные" заявки на товарные знаки. 

Бэнкси — псевдоним английского художника-анонима, с 1990-х годов работающего в основном стиле стрит-арт по всему миру. Его картины зачастую посвящены острым социальным и политическим проблемам. Настоящая личность художника до сих пор не известна.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты
Сертификат о прививке
Есть спрос - будет и предложение: вот вам липовая прививка!
Главный фактор: разрушение страны начали с образования
Избранное
Важнейшее явление 2020 года - усиление тяги к правде об СССР
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
Откуда взялась Матушка Зерновуха?
Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?
От «Блокадного дневника» к «Девятаеву». Пять самых ярких премьер к грядущему Дню Победы
Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?
Вся правда о чесноке
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
7 удивительных мест Италии
«"Закручивание гаек" ничего не решит, оно работает только для законопослушных граждан»
Аллергия на друга. Что нужно делать