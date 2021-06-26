Что такое контекстная реклама и для чего она нужна?

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С развитием Интернета особой популярностью стал пользоваться интернет-маркетинг

 Существует огромное количество инструментов в этой сфере, но сейчас мы поговорим про контекстную рекламу и как заказать контекстную рекламу в Гугл от компании StarMarketing.

Что такое контекстная реклама?

Под контекстной рекламой подразумеваются определенного рода объявления, которые могут быть в виде текста, графики, видео. Они отображаются пользователям не просто так, а в зависимости от и поисковых запросов и поведения в сети. Контекстная реклама может быть показана на таких ресурсах, как интернет-сайты или приложения для мобильных устройств. Грубо говоря, контекстная реклама входи в категорию возможностей, которые могут предоставить такие сервисы, как Yandex и Гугл.

Что может предоставить Yandex и Google Ads

1. Поисковая реклама, которая отображается в рекламе, которая показывается в результатах поиска Яндекс или Google;
2. «Умные баннеры» в Яндекс.Директ. Смарт-баннеры являются объявлениями с динамическим контентом, формирующиеся по интересам пользователей по фиду. Фид – это файл, который включает в себя информацию об ассортиментов товара.
3. Кампании от Google, которые подходят для электронной коммерции. Они позволяют создавать рекламу товаров в виде карточек, которая изображаются в виде картинки с ценой.
4. Поисковой баннер от Яндекса. Обычно находится по правой стороне от поисковика в сервисе Яндекс. Отличие от стандартного текстового объявления – баннер на поиске Яндекс отображаются в виде привлекательной картинки.
5. Контекстная реклама, которая предназначена для мобильных приложений.
6. Реклама в виде видео: в случае запуска рекламы в Гугл, можно в качестве платформы добавить Youtube.

Какие особенности у контекстной рекламы?

1. Как говорилось ранее, поисковая реклама отображается только по запросам аудитории, тем, кто самостоятельно ищет какую-либо продукцию и услуги;
2. Контекстная реклама в виде PPC-модель подразумевает оплату только в том случае, когда человек кликнет на рекламу;
3. Человек сам ставит цену за объявление, которую будут выплачивать пользователи за клик.

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