Картину Дэвида Боуи продали за сумму почти в 10 раз превышающую стоимость

Аукционный дом Cowley Abbott продал картину британского музыканта Дэвида Боуи за 63 115 фунтов стерлингов.

По данным издания NME, полотно размером 9,75 x 8 дюймов было куплено в 2020 году за 3 фунта стерлингов на распродаже в Онтарио (Канада). Работа была аутентифицирована специалистом по Боуи Энди Петерсом. По словам эксперта, он узнал работу музыканта как только ее увидел, ему не было необходимости видеть подпись на обратной стороне полотна.

Картина под названием «DHead XLVI» была написана Боуи в 1997 году. Она является частью серии художественных работ из 47 картин, где он изображал «друзей, семью и других музыкантов», а также автопортреты. Серия была написана им в период с 1995 по 1997 годы.

Оценочная стоимость картины составляла 7 тысяч фунтов стерлингов.

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