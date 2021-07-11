Принц Гарри и Меган Маркл получат £500 за решение иметь не более 2 детей
Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) вручит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду в размере 500 фунтов стерлингов за решение не заводить более двух детей с целью уменьшить свое воздействие на окружающую среду.
«Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете», — цитирует заявление организации Газета.RU.
В Population Matters выразили благодарность герцогу и герцогине Сассекским за принятие этого «просвещенного решения» и за подтверждение того, что маленькая семья тоже может быть счастливой семьей.
Полученные от организации средства супруги смогут пожертвовать на любую благотворительность по своему выбору.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поправка, у Уильяма и Кейти, герцогов Кембриджских, уже трое детей, просто средняя девочка.. И двое сыновей..
Ей же пятый десяток пошел. Эти шутники еще королеве Елизавете выдали бы грант за то, что она больше рожать не будет.
Бред какой-то.. :) хотя, забавно.
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Что касается английской королевской семьи в целом, тоже все в порядке. Хотя с "чистотой крови" проблемы есть.
Английская семья - это недавно Винзоры, де факто вся династия - немцы.виндзорами они стали по названию одного из замков,, специально, чтобы прикрыть немецкое название династии.
Странный наследный, сын королевы, принц Уэльский, Чарльз, женился на настоящей, англичанке, графского рода, рослой и симпатичной Диане Спенсер, леди Ди, чем сильно улучшил родословную, приблизив её к английской, аристократии.
Родилось двое детей, Уильям и этот, Гарри.
Ребята рослые и явно похожи, наконец, на англичан.
Но, честно говоря, мозгами ни принц Уильям, ни его мать, Диана, не отличались.. Диана даже училась на троечки, хотя была дамой очень доброй..
В итоге Уильям жинился на Кейти-уэйти, (которая была ему верной лет десять, пока он наконец не решился сделать предложение) из очень богатой еврейской семьи..
У Кейти, ныне герцогини, есть уже двое детей, прямые потомки королевы и кандидаты на престол.
Вероятно, дети будут поумнее отца...
В этом смысле брат Уильяма, Гарри уже не очень нужен, как наследник, хотя англичане любят его больше, чем Уильяма..
Так что дети Гарри и Мэган, вряд ли обладатели частично негритянской крови будут когда-то претендовать на верховную власть в Англии..
Кстати, Меган уже лет сорок, Гарри 37-38..
Яблочко от яблони далеко не укатится. Достойный сынок своей мамаши, любительнице конюхов и арабов.) Та только с мулатами не успела, но сынок продолжил ее начинания...
1. Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой.