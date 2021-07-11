Принц Гарри и Меган Маркл получат £500 за решение иметь не более 2 детей

Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) вручит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду в размере 500 фунтов стерлингов за решение не заводить более двух детей с целью уменьшить свое воздействие на окружающую среду. 

«Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете», — цитирует заявление организации Газета.RU.

В Population Matters выразили благодарность герцогу и герцогине Сассекским за принятие этого «просвещенного решения» и за подтверждение того, что маленькая семья тоже может быть счастливой семьей.

Полученные от организации средства супруги смогут пожертвовать на любую благотворительность по своему выбору.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2021, 18:20
    Гость: Да

    Поправка, у Уильяма и Кейти, герцогов Кембриджских, уже трое детей, просто средняя девочка.. И двое сыновей..

  2. 11.07.2021, 18:17
    Гость: Гость

    Ей же пятый десяток пошел. Эти шутники еще королеве Елизавете выдали бы грант за то, что она больше рожать не будет.

  3. 11.07.2021, 17:43
    Гость: Да

    Бред какой-то.. :) хотя, забавно.
    ------
    Что касается английской королевской семьи в целом, тоже все в порядке. Хотя с "чистотой крови" проблемы есть.

    Английская семья - это недавно Винзоры, де факто вся династия - немцы.виндзорами они стали по названию одного из замков,, специально, чтобы прикрыть немецкое название династии.

    Странный наследный, сын королевы, принц Уэльский, Чарльз, женился на настоящей, англичанке, графского рода, рослой и симпатичной Диане Спенсер, леди Ди, чем сильно улучшил родословную, приблизив её к английской, аристократии.

    Родилось двое детей, Уильям и этот, Гарри.

    Ребята рослые и явно похожи, наконец, на англичан.

    Но, честно говоря, мозгами ни принц Уильям, ни его мать, Диана, не отличались.. Диана даже училась на троечки, хотя была дамой очень доброй..

    В итоге Уильям жинился на Кейти-уэйти, (которая была ему верной лет десять, пока он наконец не решился сделать предложение) из очень богатой еврейской семьи..

    У Кейти, ныне герцогини, есть уже двое детей, прямые потомки королевы и кандидаты на престол.

    Вероятно, дети будут поумнее отца...

    В этом смысле брат Уильяма, Гарри уже не очень нужен, как наследник, хотя англичане любят его больше, чем Уильяма..

    Так что дети Гарри и Мэган, вряд ли обладатели частично негритянской крови будут когда-то претендовать на верховную власть в Англии..

    Кстати, Меган уже лет сорок, Гарри 37-38..

  4. 11.07.2021, 17:25
    Гость: В.М.

    Яблочко от яблони далеко не укатится. Достойный сынок своей мамаши, любительнице конюхов и арабов.) Та только с мулатами не успела, но сынок продолжил ее начинания...

  5. 11.07.2021, 17:24
    Гость: Скрижали Джорджии

    1. Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
Оправдать любую мерзость: как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
Овощной рынок
Огурцы по цене ананасов
Избранное
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
Фейерверки против водометов: в Берлине разгорелись протесты
Стерилизация – верный способ сэкономить на квартире для инвалида
Неподражаемый Джеки Чан
Горшенев «Крутится карусель» (максисингл)
Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек
Объявляем войну неприятным запахам
Юристы «Конкорда» поблагодарили Шевченко за выявление недостоверных данных в «Википедии»
Марина Газманова: «Девочкам, воспитанным на сказках, трудно в жизни!»
Как помочь женщине при родах? Несколько важных моментов
Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть