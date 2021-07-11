Принц Гарри и Меган Маркл получат £500 за решение иметь не более 2 детей

12:42 11.07.2021

Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) вручит принцу Гарри и его супруге Меган Маркл награду в размере 500 фунтов стерлингов за решение не заводить более двух детей с целью уменьшить свое воздействие на окружающую среду.

«Маленькие семьи уменьшают наше влияние на Землю и дают больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете», — цитирует заявление организации Газета.RU.

В Population Matters выразили благодарность герцогу и герцогине Сассекским за принятие этого «просвещенного решения» и за подтверждение того, что маленькая семья тоже может быть счастливой семьей.

Полученные от организации средства супруги смогут пожертвовать на любую благотворительность по своему выбору.