«Не дарите мне цветы!»: Российские флористы готовятся к профессиональному празднику

10:42 12.07.2021

Для большинства из нас цветы – неизменный атрибут праздника

Мы с удовольствием вручаем и принимаем их по разным поводам: на свиданиях и юбилеях, при рождении ребенка и на свадьбах, 1 сентября и 8 марта. Но есть люди, которые могут и не обрадоваться при виде букета. А все потому, что цветы для них ассоциируются не с праздниками, а с рабочими буднями.

24 июля в России отмечается День Флориста – специалиста, главная задача которого состоит в украшении нашей жизни. Откуда взялась эта профессия, как ее освоить и с каким сложностями приходится сталкиваться флористам – об этом и многом другом поговорим в статье.

Кто такой флорист



Вопреки распространенному мнению, флорист – это не просто продавец цветов. Такой специалист работает как с живыми, так и с искусственными растениями. Он собирает букеты и декоративные композиции, в том числе для оформления банкетов, свадеб и других мероприятий. Посмотреть, как выглядят работы профессионального флориста, можно здесь.

Сколько лет этой профессии



Флористику по праву можно назвать одной из самых древних профессий. Согласно исследованиям ученых, специалисты по составлению декоративных композиций из цветов пользовались почетом еще до наступления нашей эры.

Жители Древнего Египта украшали созданными руками профессионалов цветочными венками свои дома и носили на шее оригинальные воротнички из живых цветов. В Древней Греции флористы изготавливали декоративные композиции для награды победителей в различных состязаниях. В качестве примера флористической работы того времени можно привести легендарный «лавровый венок».

В нашей стране эта профессия зарегистрирована не так давно – в 2009 году. Именно тогда были приняты квалификационные требования, официально разрешающие оформлять работающих специалистов как флористов, и была назначена дата празднования Дня Флориста в России.

Где учат на флористов



Освоить науку обращения с цветами предлагают как высшие, так и средние профессиональные учебные заведения. Правда, флористика в них не выступает отдельным направлением, а преподается в комплексе с другим предметами.

Например, Новосибирский Государственный Аграрный Университет приглашает желающих стать флористами пройти обучение по профилю «Декоративное растениеводство и интродукция растений в урбанизированной среде», а Российский Государственный Аграрный Университет (МСХА) имени Тимирязева в Москве – по направлению «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика».

Те, кому не нужен диплом бакалавра или магистра, могут поступить в колледжи ландшафтного дизайна или пройти краткосрочные курсы обучения флористике, которые есть практически в любом российском городе.

С какими трудностями сталкивается флорист



Одна из проблем, с которым встречаются специалисты по работе с цветами – боль в руках, особенно когда приходится долго собирать тяжелые букеты. Другая неприятность: аллергия на пыльцу растений или головная боль, которую иногда вызывают лилии, гиацинты и другие цветы с сильным ароматом.

Самыми сложными днями в работе флориста считаются:

● 8 марта.

● 14 февраля.

● 1 сентября.

Именно в эти даты заказать доставку цветов в Екатеринбурге и других городах нашей страны стремится рекордное количество людей. А в последнее время в этот список добавилось еще и Рождество – радовать близких цветами в этот день стало очень модным.