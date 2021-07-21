5 способов борьбы с фотостарением кожи - советы косметолога

19:08 21.07.2021

Обзор способов борьбы с фотостарением кожи от врача-косметолога, дерматовенеролога, врача высшей категории Плужник Светланы Валериевны

Фотостарению подвержена кожа не только во время отдыха на морском пляже, как может показаться на первый взгляд. В городе солнце не менее активно воздействует на наши ткани, провоцируя нежелательные изменения.

Следует различать естественное возрастное увядание кожи и фотостарение, вызванное избыточным воздействием солнечных лучей. Эти процессы могут идти параллельно, однако фотостарение все же предполагает преждевременное структурное ухудшение состояния кожи.

В определённых дозах и при должной защите кожных покровов солнечное излучение оказывает позитивный эффект на наш организм: усиливается выработка витамина D и серотонина, оказывается поддержка функционированию иммунной системы человека. Однако есть и обратная сторона медали.

Признаки фотостарения кожи

Кожа подверженная избыточному воздействие ультрафиолета становится тусклой и безжизненной, проявляются морщины и следы нарушения пигментации. Чрезмерное солнечное излучение приводит к патологическим изменениям в тканях и может иметь опасные последствия. Именно поэтому так важно помнить о защите своей кожи и не пренебрегать качественными солнцезащитными кремами.

Наличие следующих показателей может свидетельствовать о фотостарении кожи:

гиперкератоз (усиленное ороговение);

снижение тургора кожи (потеря эластичности и упругости);

морщины;

гиперпигментация, появление пигментных пятен и веснушек;

сосудистые нарушения (звездочки и покраснения);

сухость и шелушения.

Основным последствием избыточного солнечного излучения на коже является нарушение обновления клеток эпидермиса, поэтому основные терапевтические процедуры в косметологии ориентированы на восстановление этого процесса. Хотя безусловно, помимо возобновления внутренней функции, они направлены и на устранение внешних проявлений проблемы.

Методы борьбы с фотостарением кожи

Эти процедуры эффективны для предотвращения раннего старения кожи; врачи-косметологи рекомендуют воспользоваться ими как при появлении первых признаков фотостарения, так и при выраженных симптомах преждевременного увядания кожи.

Химические пилинги

Химические пилинги, такие как гликолевый и ретиноловый, отлично справляются с задачей коррекции гиперпигментации кожи. А кроме того, активное внешнее воздействие усиливает регенерацию тканей, обеспечивая стимуляцию выработки коллагена, и восстанавливает защитные свойства тканей, данные нам от природы.

Преимуществом данной методики является то, что она практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Применять ее можно в любом возрасте и при любом типе кожи, единственным ограничением является сезон, так как большинство пилингов желательно проводить в холодное время года.

Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка представляет собой настоящее обновление кожи: старые клетки дермы заменяются новыми, молодыми и здоровыми. Эта процедура эффективно борется с гиперпигментацией, позволяет избавиться от мелких морщин и значительно скорректировать глубокие, а если на коже имеются рубцы или следы постакне, они станут практически незаметными.

Методика позволяет значительно выровнять тон и рельеф кожи, что заметно освежает внешний вид пациента. Помимо общей регенерации тканей благодаря воздействию лазера легко устраняются сопутствующие эстетические дефекты на поверхности кожи.

Биоревитализация

Насыщение тканей гиалуроновой кислотой во время процедуры биоревитализации дает возможность корректировать внешние проявления фотостарения кожи и предотвращать избыточное поглощение клетками ультрафиолета в будущем.

Биоревитализация лица обеспечивает комплексную косметологическую коррекцию: кожные покровы преображаются за счет увлажнения и питания кожи, а также активной регенерации тканей на клеточном уровне. В итоге морщины разглаживаются, кожа приобретает тонус и эластичность, а ее защитные свойства восстанавливаются, происходит это главным образом в результате активизации выработки коллагена и эластина.

Мезотерапия

Мезотерапия – это введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты, дополнительно обогащенных полезными веществами. Для коррекции проявлений фотостарения кожи в состав мезо-коктейлей включают отбеливающие и отшелушивающие компоненты.

Глубокое насыщение слоев кожи обеспечивает устранение последствий фотостарения кожи даже в выраженной стадии и при наличии явных возрастных изменений. Мы наблюдаем регенерацию тканей за счет активизации выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Эта методика устраняет глубокие морщины, значительно повышает тургор кожи и качественно улучшает ее общее состояние.

Длительное УФ-излучение кожи приводит к изменениям на молекулярном уровне. Пептиды, аминокислоты, полинуклеотиды в составе препаратов для биоревитализации и мезотерапии позволяют эффективно восстанавливать утраченные связи для нейтрализации последствий и превентивной защиты от фотоповреждений.

Антиоксиданты, входящие в состав препаратов, также играют значительную роль в терапии и профилактике фотостарения. Например, биоревитализант Juvederm (Ювидерм) содержит в своем составе антиоксидант маннитол, нейтрализующий свободные радикалы, которые связаны с ультрафиолетовым излучением.

Фотоомоложение

Фотоомоложение основывается на интенсивном импульсном облучении участков дермы. Такое воздействие часто применяется с целью коррекции проявлений фотостарения кожи, так как блестяще устраняет имеющиеся пигментные и сосудистые дефекты на ее поверхности.

Методика является неинвазивной, то есть в ходе процедуры не происходит нарушения целостности тканей, и вы можете сразу же вернуться к своей привычной жизни без периода реабилитации. В то время, как в организме продолжат происходить процессы омоложения в связи с запущенной регенерацией на клеточном уровне.

Группы риска

Меланин – это пигмент кожи, защищающий нас от ультрафиолетового излучения. При его участии в результате реакции поглощения солнечных лучей кожа окрашивается в более темный цвет. Светлая кожа содержит гораздо меньше этого пигмента, поэтому люди со светлым цветотипом гораздо более подвержены фотостарению тканей.

Здоровая наполненная кожа обладает внутренним балансом всех элементов. В определенные периоды или ввиду неправильного ухода этот баланс может быть нарушен. Гормональный фон может стать причиной повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету, это наблюдается у женщин во время менопаузы, беременности и при наличии эндокринных заболеваний.

Кожу необходимо защищать от солнца в периоды активного излучения не только ради сохранения эстетической привлекательности. Злоупотребление излучением значительно повышает риск возникновения кожных новообразований, в том числе злокачественных. Позаботьтесь о том, чтобы находиться на солнце с использованием должной защиты и ни в кое случае не допускать получения солнечных ожогов.

Берегите свой здоровье и решайте проблемы в комплексе, ведь часто внешние проявления являются симптомами внутренних неполадок в организме. Именно так, тщательно учитывая все индивидуальные особенности каждого пациента, к выбору косметологических процедур подходят в Клинике Немецких Медицинских Технологий GMTClinic.



Автор статьи: Плужник Светлана Валериевна, врач-косметолог, дерматовенеролог, врач высшей категории Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic.