Как правильно выбрать флешку?

Одним из самых проверенных способов хранения и передачи информации является использование флешек.

 Действительно, флешки – это та незаменимая вещь, которой пользуются пользователи компьютеров, медиаплееров, планшетов и смартфонов. Однако, достаточно часто возникает вопрос: «Как выбрать флешку так, чтобы она удовлетворяла все желаемые запросы?». В этой статье мы поговорим про основные критерии выбора флешек.

Критерии выбора флешки

Существует несколько основных параметров, на которые следует обращать внимание при покупке флешки:

1. Объем флешки. В основном, все современные модели флешек обладают объемом от четырех гигабайт до двух терабайт. В этом случае необходимо определить цели использования флешки: если флешка нужна для того, чтобы переносить офисные файлы, пользователю будет достаточно флешки в 4 Гб; если использовать флешку в качестве хранения музыки, лучше приобрести флешку объемом от 8 Гб. В случае, когда нужно перенести ПО или ОС с одного компьютера на другой, нужна флешка помощнее (объем от 32 Гб).
2. Интерфейс флешки. Под интерфейсом подразумевается возможность передавать данные. Внизу приведены параметры максимальных скоростей интерфейсов подключения:
USB 2.0 – 480 Мбит/с (60 МБ/с)
USB 3.0 – 5 Гбит/с (640 МБ/с)
USB 3.1 – 5 Гбит/с (640 МБ/с)
USB 3.1 Gen 2 – 10 Гбит/с (1280 МБ/с)
3. Разъемы флешек. Существует ряд основных разъемов флешек, которые отличаются по размерам и формам. От разъема зависит то, какое устройство будет совместимо с флешкой.
4. Скорость чтения и записи флешки. Нужно понимать, что скорость записи и скорость чтения – это разные вещи, и всегда первое гораздо медленнее, чем второе. Как показывает практика, недорогие флешки достаточно медленные, скорость записи не больше трех-пяти МБ/с, а скорость чтения не выше десяти-пятнадцати МБ/с.
Чтобы вы не пугались и не терялись, мы определили рекомендуемую скорость флешки в зависимости от ее объема:
Флешка USB 2.0 объем четыре-восемь гигабайт: чтение/запись 5/15 Мб/с
Флешка USB 2.0 объем шестнадцать-тридцать два гигабайт: чтение/запись 15/30 МБ/с.
Что касается флешек 128 Гб и выше, им потребуется еще больше скорости.
5. Конструкция флешек. Обращайте внимание на конструкцию, которая заключается не только во внешнем виде. От конструкции зависит функционал, безопасность и срок эксплуатации устройства. Так же обращайте внимание на материал, из которого изготовлена флешка.
 

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