Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

09:00 3.08.2021

Основатель Microsoft Билл Гейтс завершил бракоразводный процесс с Мелиндой Френч Гейтс, сообщает CNN Business со ссылкой на решение суда.

Согласно документам, ни один из бывших супругов не будет платить другому алименты. Кроме того, Мелинда Гейтс оставит фамилию экс-супруга и будет работать с ним в основанном ими благотворительном Фонде Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается развитием глобального здравоохранения, борьбой с нищетой и голодом, поддержкой образования в США.

Билл и Мелинда Гейтс прожили в браке 27 лет. О планируемом разводе они объявили в мае, отметив, что этому решению предшествовали "долгие размышления и серьезная работа над отношениями".

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году, когда Мелинда начала работать в Microsoft продакт-менеджером. Пара поженилась в 1994 году. В браке у них родились трое детей: Дженнифер Катарин Гейтс, Рори Джон Гейтс и Фиби Адель Гейтс.