Как собрать табурет из фанеры своими руками

Если вы решили собственноручно сделать табурет для дома или дачи и не знаете, с чего начать, – надеемся, что дальнейшая информация даст ответы на ваши вопросы.

В быту фанера применяется для решения различных задач. В частности, мастера-умельцы используют её при создании мебели. А именно шкафов, полок, столов, стульев. Готовые изделия обходятся дешевле деревянных аналогов и отличаются неповторимым видом.

 

Где взять выкройку стула?

Не имея опыта в изготовлении мебели своими руками, лучше начать с простых чертежей, расположенных в свободном доступе в интернете. Также начинающие умельцы используют журналы типа «Юный техник», «Сделай сам». В них есть не только готовые выкройки, но и детальные описания работы.

Сделав обычный табурет, можно приступить к более сложной конструкции. В том же интернете несложно найти интересные и функциональные вещи, такие как кресло-качалка для дачи, стул-трансформер, кресло-шезлонг.

Следующим этапом может стать реализация себя в роли дизайнера. Разработка новых моделей мебели из фанеры – увлекательное занятие. Но создание авторских сложных конструкций требует от мастера определенных знаний и опыта.

Инструменты для работы

Правильная организация рабочего процесса – один из залогов того, что готовый результат порадует мастера. Если в планах нет коммерческого проекта и постановки работы на поток, небольшой хорошо вентилируемой комнаты-мастерской с рабочим столом будет достаточно.

Стол для работы с фанерой должен быть большим. На нем удобно переводить чертежи на неразрезанные листы, а также делать раскрой с помощью электролобзика. Также следует запастись:

  • измерительными инструментами;

  • карандашами, резинкой, лекалом;

  • электролобзиком с пилочками по дереву;

  • шлифмашинкой или болгаркой с насадкой для наждачной бумаги и самой бумагой;

  • электродрелью и сверлами или шуруповертом с битами;

  • кисточками и лакокрасочными материалами;

  • саморезами разной длины и с разными шляпками.

Выбираем фанеру

Материал лучше покупать 1 сорта, в котором нет сучков. Его поверхность самая гладкая и не имеет отличий в цвете. Для перемычек, ножек и подлокотников лучше всего подходит материал толщиной 18–24 мм, так как они являются несущими. Такой стульчик выдерживает массу до 130 кг. А для сиденья и спинки достаточно листа толщиной от 12 до 16 мм.

При выборе размера листа следует исходить из таких параметров:

  • для взрослых людей высота сидения составляет 42-48 см;

  • для детей размер зависит от возраста (для малышей до 5 лет – 25-28 см, от 5 до 8 – до 35 см).

Если стульчик будет с изгибами или длинными элементами – их также необходимо включить в расчет материала.

Этапы создания табурета

Подготовив всё необходимое для работы, можно приступить непосредственно к созданию табурета. Действия производятся в следующей очередности.

  • Готовый чертеж переносится на лист фанеры.

  • Все элементы табурета выпиливаются с использованием электролобзика.

  • С помощью фрезерной машинки придается необходимая форма крышке, ножкам.

  • Готовые детали шлифуются по всей поверхности, обрабатываются торцы.

  • С применением саморезов собираются ножки, а затем к ним крепится сиденье.

Конструкция готова. Осталось только нанести слой лака или краски.

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