Как выбрать матрас годовалому ребенку

Организовать спальное место для годовалого малыша будет несложно, если знать, какой матрас лучше выбрать для новорожденного, ведь критерии подбора для этих возрастных групп одинаковы.

Мы поговорили с директором отдела продаж интернет-магазина Matras.ru Евгением Тарасовым и выяснили требования к детскому спальному месту. Узнали, какие модели лучше выбрать для новорожденных и немного подросших детей. Собрали советы, которые помогут вам оборудовать кроватку ребенка первого года жизни и старше.


Какой матрас для малыша лучше: мягкий или жесткийПедиатры настаивают: малыши должны спать только на жесткой поверхности, поскольку у детского позвоночника еще нет S-образного изгиба, как у взрослых. Если регулярно укладывать младенца на мягкое, со временем позвоночник деформируется, в будущем это чревато сутулостью, сколиозом, болями в спине. Поэтому жесткие матрасы для новорожденного — лучший выбор.
Актуален этот совет и для годовалых детей. Сон на жесткой или умеренно-жесткой поверхности поможет здоровому формированию костей и мышц. Если младенец уткнется носом в постель, твердая поверхность не даст ему задохнуться.


Рекомендуемые матрасы для новорожденныхСпециалисты федерального гипермаркета товаров для сна на вопрос о том, как выбрать матрас для новорожденного правильно и сэкономить, рекомендуют не раздумывать о пружинных блоках, а брать беспружинные жесткие модели с хорошим ортопедическим эффектом и гипоаллергенными свойствами.

Лучшим наполнителем детских спальных мест считают натуральную кокосовую койру. Ее волокна хорошо пропускают воздух, не накапливают влагу и пыль, не вызывают аллергии. Изделия с кокосовыми прослойками поддерживают тело младенца в правильном положении, помогая хрупкому детскому позвоночнику сформироваться должным образом.


Товары, возглавляющие рейтинг матрасов для новорожденных в Москве:


Organic Baby Brown. Съемный чехол сшит из ткани 3D Organic, одобренной педиатрами.

Высота — 10 см;
Baby 1 Доктора Бобыря. Высота с мягким несъемным чехлом из хлопкового трикотажа 10 см;
Materlux Pinocchio Baby Кокос. Изделие высотой 9 см можно выбрать с жаккардовым чехлом на молнии или без молнии, но с кантом;
Орматек Kids Classic. Чехол из бязи, простеганной на ватине. Ряд размеров этой модели поставляют со съемными чехлами;

Benartti Baby Orto. От остальных моделей эту отличает то, что к кокосу с одной стороны добавили искусственный латекс. Слой пены делает одну из поверхностей умеренно-жесткой, она подойдет для сна детям постарше. Чехол из хлопкового жаккарда можно снимать для чистки. Высота — 8 см.

Больше вариантов для кроватки и манежа можно найти в каталоге наших экспертов.
Популярный размер для кроватки малышаМодель для детского сна подбирают в точном соответствии с внутренними размерами кровати. Это важно, поскольку неверный выбор размера изделия приведет к появлению щелей между кроваткой и постелью или загибу краев. Из-за чего ребенок может получить травму или поверхность деформируется и потеряет ортопедические свойства.


Минимальное безопасное расстояние от верхнего края бортика до спальной поверхности — 60 см, это необходимо учесть при выборе высоты. Рекомендуем кровати с регулируемым ламельно-реечным основанием, которое можно опустить, когда малыш подрастет и начнет вставать на ножки. Оно также обеспечит дополнительную вентиляцию постели.

Если говорить о длине и ширине, то родители часто покупают матрасы для кроватки 60х120 см, этот размер есть у каждого производителя. И чаще остальных мамы и папы предпочитают изделия с кокосовой койрой 60х120 см.

налоги натуральной койры, подходящие для детей — бикокос, струттофайбер/холлофайбер, пенополиуретан.


Мы рекомендуем сразу приобрести непромокаемый наматрасник, он увеличит срок службы изделия, упростит уход за ним.


Надеемся, наши советы помогут понять, какой выбрать матрас для новорожденного в кроватку, и оборудовать уютное и полезное для здоровья вашего малыша спальное место.
 

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