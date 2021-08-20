Как выбрать матрас годовалому ребенку

08:06 20.08.2021

Организовать спальное место для годовалого малыша будет несложно, если знать, какой матрас лучше выбрать для новорожденного, ведь критерии подбора для этих возрастных групп одинаковы.

Мы поговорили с директором отдела продаж интернет-магазина Matras.ru Евгением Тарасовым и выяснили требования к детскому спальному месту. Узнали, какие модели лучше выбрать для новорожденных и немного подросших детей. Собрали советы, которые помогут вам оборудовать кроватку ребенка первого года жизни и старше.



Какой матрас для малыша лучше: мягкий или жесткийПедиатры настаивают: малыши должны спать только на жесткой поверхности, поскольку у детского позвоночника еще нет S-образного изгиба, как у взрослых. Если регулярно укладывать младенца на мягкое, со временем позвоночник деформируется, в будущем это чревато сутулостью, сколиозом, болями в спине. Поэтому жесткие матрасы для новорожденного — лучший выбор.

Актуален этот совет и для годовалых детей. Сон на жесткой или умеренно-жесткой поверхности поможет здоровому формированию костей и мышц. Если младенец уткнется носом в постель, твердая поверхность не даст ему задохнуться.



Рекомендуемые матрасы для новорожденныхСпециалисты федерального гипермаркета товаров для сна на вопрос о том, как выбрать матрас для новорожденного правильно и сэкономить, рекомендуют не раздумывать о пружинных блоках, а брать беспружинные жесткие модели с хорошим ортопедическим эффектом и гипоаллергенными свойствами.

Лучшим наполнителем детских спальных мест считают натуральную кокосовую койру. Ее волокна хорошо пропускают воздух, не накапливают влагу и пыль, не вызывают аллергии. Изделия с кокосовыми прослойками поддерживают тело младенца в правильном положении, помогая хрупкому детскому позвоночнику сформироваться должным образом.



Товары, возглавляющие рейтинг матрасов для новорожденных в Москве:



Organic Baby Brown. Съемный чехол сшит из ткани 3D Organic, одобренной педиатрами.

Высота — 10 см;

Baby 1 Доктора Бобыря. Высота с мягким несъемным чехлом из хлопкового трикотажа 10 см;

Materlux Pinocchio Baby Кокос. Изделие высотой 9 см можно выбрать с жаккардовым чехлом на молнии или без молнии, но с кантом;

Орматек Kids Classic. Чехол из бязи, простеганной на ватине. Ряд размеров этой модели поставляют со съемными чехлами;

Benartti Baby Orto. От остальных моделей эту отличает то, что к кокосу с одной стороны добавили искусственный латекс. Слой пены делает одну из поверхностей умеренно-жесткой, она подойдет для сна детям постарше. Чехол из хлопкового жаккарда можно снимать для чистки. Высота — 8 см.

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Популярный размер для кроватки малышаМодель для детского сна подбирают в точном соответствии с внутренними размерами кровати. Это важно, поскольку неверный выбор размера изделия приведет к появлению щелей между кроваткой и постелью или загибу краев. Из-за чего ребенок может получить травму или поверхность деформируется и потеряет ортопедические свойства.



Минимальное безопасное расстояние от верхнего края бортика до спальной поверхности — 60 см, это необходимо учесть при выборе высоты. Рекомендуем кровати с регулируемым ламельно-реечным основанием, которое можно опустить, когда малыш подрастет и начнет вставать на ножки. Оно также обеспечит дополнительную вентиляцию постели.

Если говорить о длине и ширине, то родители часто покупают матрасы для кроватки 60х120 см, этот размер есть у каждого производителя. И чаще остальных мамы и папы предпочитают изделия с кокосовой койрой 60х120 см.

налоги натуральной койры, подходящие для детей — бикокос, струттофайбер/холлофайбер, пенополиуретан.



Мы рекомендуем сразу приобрести непромокаемый наматрасник, он увеличит срок службы изделия, упростит уход за ним.



Надеемся, наши советы помогут понять, какой выбрать матрас для новорожденного в кроватку, и оборудовать уютное и полезное для здоровья вашего малыша спальное место.

