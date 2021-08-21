Автоматизация торговли и общепита под ключ

06:38 21.08.2021

Успешная работа производственных предприятий и банковских структур, торговых комплексов и заведений общепита сегодня напрямую зависит от современной материально-технической базы.

Благодаря постоянной профессиональной поддержке сотрудников компании «Элайтс», успеха на российском рынке добились сотни крупных международных и отечественных компаний. Более 20 лет назад была основана небольшая фирма, изначально специализирующаяся на автоматизации магазинов. Шло время, специалисты набирались опыта и стали оказывать услуги по другим направлениям. С 2004 года продажа оборудования перешла в онлайн режим, способствуя экономии денег и времени клиентов.

Впечатляющие возможности

Хотелось бы остановиться подробнее на ассортименте продукции, предлагаемой на онлайн-ресурсе компании. Магазин smartcode.ru предлагает тысячи товарных позиций в самых разных сегментах:

Впечатляет ассортимент раздела контрольно-кассовых устройств. На страницах можно найти абсолютно все, включая POS системы, новейшие онлайн кассы и максимально удобные чековые принтеры. Компанию с лучшей стороны характеризует забота не только о крупных торговых сетях, дающих основную часть прибыли, но и о небольших торговых точках. У пользователей сайта есть возможность подобрать оборудование с учетом специфики, объемов реализации розницы.

Для финансовых структур предлагаются счетчики банкнот, максимально точные детекторы и сортировщики купюр. Применение этих устройств позволяет ощутимо сократить издержки.

В каталоге представлены и образцы, позволяющие заниматься штрих-кодированием, полной идентификацией, профессиональной маркировкой продукции. Оборудование есть ручное и работающее в автоматическом режиме. Модельная линейка состоит из беспроводных и стационарных сканеров. Модно подобрать принтеры этикеток и десятки других устройств, без которых невозможно себе представить работу современного банка.

Есть и раздел офисного оборудования. Подробное описание брошюровщиков и ламинаторов заметно облегчает процесс выбора.

Стабильным спросом пользуется постпечатное оборудование. На страницах собраны термопрессы с длительным ресурсом, удобные фальцовщики, а таже целый ряд других образцов из этой категории.

Предприятиям торговли, аптекам и логистическим центрам невозможно обойтись без весов. Вы быстро сможете найти торговые весы, образцы медицинского назначения или складские экземпляры.

Достаточно много внимания в каталоге уделено торговому оборудованию. Прежде всего, это холодильные шкафы, мармиты, грили, установки для быстрого питания и барное оборудование. Заказчикам предлагаются тестомесильные машины и вакуумные упаковщики.

Комфортное обслуживание

В «Элайтс» недаром обращаются такие компании, как «LACOSTE» и «Ростехнологии», «ЮниКредит Банк» и «Tikkurila», а также сотни хорошо известных каждому россиянину предприятий. Здесь предлагают услуги по подбору оборудования под конкретные нужды заказчика. Более того, в штате трудятся компетентные специалисты, занимающиеся автоматизацией в сфере торговли, услуг. Сначала прорабатывается проектное решение, исходя из особенностей предприятия, затем подбирается оборудование, а потом происходит монтаж и подключение. Надо отметить, что и после автоматизации предприятия поставщик не утрачивает связь с клиентом. Заказчикам поставляются расходные материалы, предоставляется полноценная сервисная поддержка. Теперь вы знаете, куда надо обращаться для модернизации своего магазина или кафе.