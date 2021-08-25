QUGO: коротко о главном

В связи с пандемией COVID-19, количество людей, желающих работать на себя увеличилось в разы

 Действительно, быть самозанятым и зарабатывать деньги из любой точки мира – это прекрасная альтернатива среднестатистической работе. Например, вы занимаетесь ремонтом цифровой техники и не можете найти потенциальных клиентов. Это не беда, ведь существует огромное количество сервисов, бирж по фрилансу, которые являются неким промежуточным звеном между заказчиком и исполнителем. В этой статье мы подробнее погорим про платформу QUGO.

Что такое платформа QUGO?

QUGO – это сайт для самозанятых, базирующийся на поиске заказов среди заказчиков и исполнителей работы. Исполнителями могут быть не только физические лица (самозанятые), но и юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Преимущества пользования сервисом для компаний

Есть ряд плюсов, на которых стоит обратить внимание компаниям:
1. На платформе можно с легкостью находить заказы;
2. Удобный интерфейс сайта, доступный каждому;
3. Огромное количество информации по самозанятым. Вы можете находить и выбирать исполнителей самостоятельно по любым задачам и вопросам;
4. Это абсолютно легально и безопасно;
5. На сайте находятся компетентные специалисты-самозанятые, которых проверяет система и контролирует выполнение заданий до оплаты.

Преимущества использования платформой для самозанятых

1. Вы сможете быстро найти применение своим навыкам в разных сферах, при этом заработать на этом деньги;
2. Все безопасно и легально – денежные средства приходят на вашу карту;
3. Так как QUGO является официальным партнером ФНС, используя этот сайт, вы автоматически оплачиваете налоги в ФНС и можете контролировать отчисления в ЛК;
4. Официальное трудоустройство – вы получаете трудовой стаж и отчисления в негосударственный профессиональный доход.

У многих людей может появится вопрос: «Профессиональные доходы могут ли заменить выплаты других налогов?». Отвечаем на вопрос:
Для физических лиц действует следующая система: те, кто платят налог на ПД могут не платить налог на доходы ФЗ по отношению к доходам, которые являются объектом налога на ПД;

Что касается ИП, которые платят налог на профессиональный доход, перестают платить налог за добавленную стоимость. Так же, индивидуальные предприниматели не платят страховые взносы, которые применяются в определенный период налового режима. 
 

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