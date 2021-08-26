Принцип работы технологии «байпас» в стабилизаторах сетевого напряжения

20:07 26.08.2021

Стабилизатор напряжения – это электронное устройство, которое служит для качественного питания различных электроприборов бытовой, коммерческой, социальной или производственной сферы применения.

Устройство необходимо в тех местах, где напряжение в сети часто нестабильно и происходят его регулярные скачки и перепады, затрудняющие или вовсе делающие невозможным работу ответственной электрочувствительной нагрузки.

Стабилизаторы напряжения работают постоянно и непрерывно, обеспечивая коррекцию входного сигнала и подавая на подключенные электроприборы качественное напряжение. Однако бывают ситуации, когда стабилизатор необходимо исключить из цепи электроснабжения без прерывания электропитания нагрузки. Выполнить данную задачу помогает полезная функция устройства, которая называется – байпас.

Байпас (bypass в переводе с англ. – обход) означает обходной путь или запасной маршрут, служащий для обеспечения бесперебойной работы системы электропитания во время её нештатного (аварийного) состояния или стабильного сетевого напряжения (ECO-режим). Данный функционал присутствует во многих стабилизаторах напряжения независимо от их мощности.

Байпас позволяет изолировать устройство от сети и нагрузки без отсоединения проводов и прерывания питания подключенных электроприборов. Важно отметить, что. Питая нагрузку по цепи байпас, стабилизатор напряжения не выполняет свою основную функцию – стабилизацию напряжения.

Типы байпаса в стабилизаторах напряжения

Существует два типа байпаса, используемые в стабилизаторах напряжения:

1. Электронный байпас, который позволяет переключать стабилизатор на обходную цепь с помощью реле или таких электронных ключей, как транзисторы, тиристоры или симисторы. Коммутация при этом может выполняться автоматически или нажатием соответствующей кнопки на панели управления устройством.

2. Механический байпас, который коммутируется в ручном режиме с помощью специального механического переключателя, например, рубильника или тумблера, установленного на корпусе изделия.

Иногда механический байпас представляет собой внешнее отдельное устройство или самостоятельное приспособление, созданное пользователем из автоматических выключателей. Однако для работы с внешним байпасом сам стабилизатор должен обладать необходимым функционалом, который позволит ему корректно выполнить переключение питания подключенных электроприборов через внешнее устройство.

Сценарии использования байпаса в стабилизаторах напряжения

Разберем, как работают и когда используются байпасы каждого из вышеназванных типов.

Принцип автоматического срабатывания электронного байпаса схож у всех оснащённых им стабилизаторов – обходная цепь активируется или при перегрузке прибора, или при поломке какого-либо элемента его силовой части. В обоих случаях электронный байпас позволяет оперативно переключить защищаемую технику на сеть и тем самым сохранить её электроснабжение.

Отметим, что после срабатывания электронного байпаса стабилизатор продолжает контролировать входное напряжение и при выходе его параметров из допустимых пределов обесточивает нагрузку, исключая попадание на её вход слишком низкого/высокого напряжения (границы отключения в зависимости от функционала конкретного устройства могут как устанавливаться пользователем, так и иметь строгое «заводское» значение).

Некоторые стабилизаторы, а именно рассчитанные на питание трехфазным напряжением инверторные модели производителя «Штиль», имеют так называемый ECO-режим. Он позволяет при стабильном входном напряжении задействовать обходную цепь для прямого питания потребителей от сети, что экономит электроэнергию (снижение расхода происходит за счёт исключения потерь на преобразователях силовой части устройства). В ECO-режиме, как и в случае срабатывания электронного байпаса, прибор отслеживает состояние входного напряжения и при покидании им допустимого диапазона автоматически переходит в режим стабилизации.

Ручной байпас необходим для того, чтобы осуществлять принудительный перевод питания нагрузки на сеть в ситуациях, при которых стабилизатор либо вообще не нужен, либо его лучше не использовать. Примером второго случая может послужить ремонт в помещении: в период пыльных работ устройство вручную переводится на байпас и накрывается для защиты от загрязнения его внутренних узлов.

Обратите внимание! Несмотря на активацию ручного байпаса, внутри корпуса стабилизатора может находится опасное для человека напряжение!

Работая по цепи ручного байпаса, устройство не контролирует параметры входной сети и подаёт на нагрузку фактическое напряжение. Защита от колебаний и отклонений отсутствует, а возвращение в режим стабилизации осуществляется только вручную!

Некоторые пользователи применяют байпас для того, чтобы запустить нагрузку с пусковыми токами (холодильник, насос, компрессор и др.), превышающими мощность стабилизатора. Следует понимать, что рассчитанные на эксплуатацию при перегрузке цепи ручного и автоматического байпаса всё же имеют определённый ресурс. Поэтому слишком частое их использование в таком режиме ведёт к ускоренному износу устройства.

Важно! Питание через стабилизатор нагрузки, многократно превышающей его выходную мощность, недопустимо даже по цепям байпаса – высокие токи приводят к значительному росту тепловыделения, которое в конечном итоге может вызвать оплавление или даже возгорание нерассчитанных на такие эксплуатационные условия кабелей и разъёмов (справедливости ради отметим, что у большинства качественных стабилизаторов цепи электронного и ручного байпаса имеют защиту от запредельных токовых значений).

Байпас в стабилизаторах напряжения различных производителей

Каждый производитель стабилизаторов напряжения по-разному оснащает свои устройства данной функцией. Например, все инверторные стабилизаторы напряжения «Штиль» с выходной мощностью от 0,35 до 60 кВА имеют электронный автоматический байпас, который позволяет обеспечивать непрерывную работу ответственной нагрузки при перегрузке устройства или выходе из строя одного из его узлов. При этом допустимый диапазон входного напряжения для работы через байпас в стабилизаторах «Штиль» – от 187 до 245 В.

Стабилизаторы напряжения «Штиль» конфигурации 3 в 1 и все трехфазные модели оснащены ECO-режимом, который активируется с помощью автоматического электронного байпаса. Диапазон напряжений для данного режима можно регулировать вручную на панели управления.

Кроме того, в однофазных моделях настенной и напольной/стоечной установки c выходной мощностью от 5 до 20 кВА, а также трехфазных моделей шкафного модульного строения с выходной мощностью от 10 до 60 кВА есть ручной байпас, который служит для самостоятельного перевода электропитания потребителей на сеть в различных ситуациях при необходимости.

Источник: https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/