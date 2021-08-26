Коротко про сервис РЕГ.РУ

21:43 26.08.2021

Сейчас огромной популярностью пользуются промокоды и промоакции.

Действительно, разумная экономия – это один из ведущих инструментов на пути к финансовой грамотности. В этой статье мы поговорим про сервис РЕГ.РУ, а также про то, как открыть промокоды на различные товары, включая сервис РЕГ.РУ.

Что такое сервис Рег.ру?

РЕГ.РУ – это российский сайт, на котором зарегистрированы домены. Он функционирует с двух тысячи шестого года, и на сегодняшний момент находится в топе по количеству пользователей, все это благодаря высокому сервису и опыту работы. Эта платформа помогает людям организовать свой бизнес в режиме онлайн, предоставляя все нужные инструменты для развития сайтов и его защиты.

Какие услуги можно получить?

Данный сайт предоставляет огромное количество услуг, выполняя ряд задач:

1. Продажа и регистрация доменов;

2. Предоставление пользователям многообразия тарифных планов в сфере хостинговых услуг;

3. Предоставление большого выбора различных серверов (физические и виртуальные), благодаря которым ни одна лишняя копейка не будет потрачена в пустоту;

4. Гарантия клиентам получения высокоэффективных облачных сервисов;

5. Раздача сертификатов SSL (даже мирового уровня), дающих ощутимый результат;

6. Наличие распространенных конструкторов;

7. Пользователям даются необходимые ответы на вопросы и инструменты для решения наиболее популярных вопросов, связанных с работой в Интернете, включая CMS;

Экономия с РЕГ.РУ

Экономить с РЕГ.РУ – это реально! У этого сервиса есть своя бонусная программа, работающая по такому принципу:

1. Размещайте в своих социальных сетях, лендингах, блогах и сайтах реферальную ссылку, благодаря которой люди, переходящие на нее и покупающие домен или хостинг, становятся вашим источником дохода. За каждого потенциального пользователя и клиента РЕГ.РУ вы вознаграждаетесь суммой, которая достигает сорока пяти процентам стоимости заказа, выполненного через реферальную ссылку.

2. Экономьте с помощью промокодов, которые позволяют получить бонусы или скидки. Более подробную информацию можно найти на сайте promokodi.net.ru

