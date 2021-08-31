17:44 31.08.2021

Все о мире жидких обоев

Все о мире жидких обоев

Занимательные факты вместо вступления:

прототипы первых жидких обоев появились в Китае, за 100 лет до н.э., а современную технологию придумали Французы

на украинском рынке представлено около 10 официальных производителей жидких обоев

рынок бумажных и виниловых обоев за последние два года сократился более чем на 5%, а жидких – наоборот, увеличился

Люди стремятся усовершенствовать интерьер своего помещения за счет свежих дизайнерских решений. Но бумажные обои — это пережиток прошлого, штукатурка дорогая, а краска долго сохнет и не пропускает воздух. А единственное что объединяет эти покрытия – они морально устарели и точно не станут оригинальным выбором при покупке. Но что делать тем, кто хочет красивый и функциональный косметический ремонт? Выход есть – использовать жидкие обои для отделки интерьера.

Современные жидкие обои – это смесь для финишной отделки стен и потолков. Они сочетают в себе свойства декоративной штукатурки, лакокрасочных материалов и традиционных, бумажных обоев. На первый взгляд, покрытие напоминает венецианскую штукатурку: такое же фактурное, приятное на ощупь и имеет схожую технологию нанесения. Из-за этого их часто путают, а обои даже называют “шелковой штукатуркой” в виду содержания волокон целлюлозы.

Состав жидких обоев

Жидкие обои в исходном виде представляют собой сухую смесь, расфасованную в небольшие пакеты. Перед облицовкой поверхности, ее разводят в воде, придерживаясь необходимых пропорций до образования однородной массы. По степени готовности, они бывают как уже с добавлением красителей, так и белые, которые после нанесения можно красить в любой цвет.

В состав материала входят следующие компоненты:

волокна целлюлозы и шелка;

клейкая основа;

пластификаторы;

пигменты;

антигрибковые добавки;

различные декоративные элементы (измельченная кора, блестки, слюда, минеральная крошка и т.д.).

Основным отличием жидких обоев от декоративной штукатурки является отсутствие фракций песка. А обоями их называют из-за наличия целлюлозы.

Виды жидких обоев

В зависимости от состава и эксплуатационных характеристик, выделяют 4 вида жидких обоев:

хлопковые. Характеризуются оригинальной текстурой. Хорошо держат тепло;

шелковые. Долговечны, не выгорают на солнце и отличаются высокой стоимостью;

целлюлозные. Простые, но дешевые;

шелково-целлюлозные. Комбинированное решение, пропорционально сочетающее преимущества и невысокую стоимость материалов.

Выбор конкретного вида часто связан не только с финансовыми возможностями, но и эксплуатационными условиями. Экономия не всегда себя оправдывает, но и переплата бывает неуместной.

Цена на жидкие обои

Цена шелковых жидких обоев стартует от 190 грн за 1 кг смеси и варьируется в широких пределах. На цену влияет их вид (состав) и наличие декоративных добавок. Чтобы купить оптимальный вариант для своего дома, учитывайте условия эксплуатации и не забывайте консультироваться с нашими специалистами. Покупайте только лучшие материалы у лучшего производителя ТМ “Стиль” в Украине.

Как правильно наносить материал

Мы уже упоминали, что по способу нанесения данный материал больше похож на штукатурку. Достаточно гладкого пластикового полутерка и минимальных навыков работы с облицовочными смесями (можно и распылителем, но это сложнее). Чтобы по итогу все смотрелось красиво и органично, наносить раствор нужно равным слоем с толщиной 2-3 мм. Стыки и швы не допускаются, все движения доводят от одного края ко второму. А сам шпатель держат под углом в 15 градусов по отношению к плоскости стены или потолка.

На какую поверхность наносить обои

Одним из существенных преимуществ жидких обоев является универсальность их применения. Наносить их можно практически на любую поверхность: ЖБ плиты, кирпич, газо/пено бетон, металл и даже дерево. И в отличие от той же штукатурки или бумажных обоев, поверхность не требует специальной предварительной обработки. Достаточно покрыть стену или потолок слоем грунтовки и после высыхания можно наносить раствор.

Чтобы материал быстрее высох, допускается проветривание при температуре воздуха от 15 градусов и выше. Высыхание жидких обоев может занять до нескольких дней.

Как удалить и использовать повторно

Жидкие обои хорошо удаляются с поверхности. Достаточно их немного смочить теплой водой и поддеть шпателем. Оставшиеся участки затирают наждачной бумагой. Таким образом, можно заменить порисованную или поврежденную часть либо полностью снять материал после завершения срока его эксплуатации.

Где использовать

Жидкие обои не любят влагу. Да, это не совсем логично исходя из названия, но использовать их в ванной или подвальных сырых помещениях, не рекомендуется. Проблема в составе, целлюлоза впитывает воду, поэтому материал просто размокнет, потеряв эксплуатационные свойства и эстетичный вид.

Оптимальным вариантом для облицовки стен и потолка жидкими обоями являются:

Детская;

Спальня;

Гостиная.

Можно ли декорировать этим материалом кухню? Можно, но не стоит забывать о влажности: просто выбирайте участки подальше от варочной поверхности и мойки. К тому же, жидкие обои органично сочетаются с плиткой и другими облицовочными материалами. А еще ними декорируют арки, трубы и даже мебель.

Правильный уход за жидкими обоями

Достаточно пару раз в месяц очищать поверхность при помощи пылесоса и сухих щеток. Влажная уборка недопустима. Но если поверх жидких обоев нанести слой специального лака, их можно аккуратно мыть мягкой губкой. Сильно загрязненные или поврежденные поверхности все же лучше удалить шпателем, а на готовый участок нанести новый слой раствора.

Преимущества и недостатки материала

Среди сильных сторон материала, обычно выделяют:

Простую технологию нанесения;

Антистатические свойства;

Экологичность;

Стойкость к выгоранию;

Высокое шумоподавление;

Большой выбор цветовых решений;

Эстетичность (не имеют стыков, можно создавать узоры и композиции);

Паропроницаемость;

Простой уход;

Позволяют производить частичный ремонт.

Недостатков меньше, но они есть. Среди наиболее важных:

Длительный срок высыхания (до двух суток);

Боязнь влаги, вследствие чего ограничения по использованию.

Срок эксплуатации жидких обоев составляет 10-15 лет. И что самое важное, на протяжении всего времени они не меняют своих свойств.

Расход жидких обоев

На один квадратный метр в среднем уходит 250-300 г сухой смеси. Затраты могут варьироваться в зависимости от типа и уровня подготовки поверхности. Если стена ровная и гладкая, то расход меньше. На сколы и неровности пойдет больше раствора. Увеличит расход также создание объемных композиций или картин.

Жидкие обои и декоративная штукатурка - одно и тоже?

Материалы похожи, но все же отличаются. Основным различием является состав: в штукатурке присутствует кварцевый песок, а в обоях его заменяет целлюлоза. Это приводит к тому, что штукатурка имеет прочную основу, которая запросто переносит различные эксплуатационные воздействия. Жидкие обои, в свою очередь, значительно уязвимее к влаге и механическим повреждениям, но более эстетичны в дизайне интерьера.