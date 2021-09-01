Ортопедический матрас: что это такое и как правильно выбрать?

17:14 1.09.2021

Купить ортопедический матрас не сложно. Следуя рекомендациям, представленным в статье, вы сможете подобрать для себя именно ваш матрас с высоким ортопедическим эффектом, на котором сон станет удовольствием.

Ортопедический матрас: что это такое? Познаём, выбираем, дивно спим.

Слово «ортопедия» происходит от греческого слова «ортос» — прямой, правильный и «педия» — воспитание, обучение. Сам по себе ортопедический матрас не является лечебным средством - это инструмент для профилактики сколиоза детей и взрослых, возможность предупреждения или облегчения болезней позвоночника с учетом того, что подобран для конкретного человека. Именно так будет проявляться ортопедический эффект. Правильно выбранный, он обеспечивает нормальное положение позвоночника, позволяя мышцам расслабиться, поэтому требуется и здоровым людям, и пожилым.

Типы ортопедических матрасов

Существует 2 типа данных моделей:

пружинные модели. Изготавливаются на основе блоков из пружин. Самих пружин на 1 кв.м матраса насчитывается в среднем 256 единиц и более. Каждая пружина изолирована от соседней и помещена в свой чехол. Свободная от нагрузки пружина не приходит в движение, когда прогибаются рядом стоящие пружины. Рекомендуется использоваться с ламельным основанием для продления срока службы. Для усиления орто эффекта пружинные модели дополняют слоями войлока, латекса и иных наполнителей;

беспружинные модели. В них несколько слоев искусственных и/или натуральных наполнителей, имеющих разную жесткость. Такие матрасы считаются более долговечными, чем пружинные аналоги, поскольку не проседают при регулярном давлении на один и тот же участок. Рассчитаны на значительный вес человека. Присутствует недостаток – возможна аллергия на наполнители.

Беспружинные стоит выбирать, учитывая индивидуальную реакцию на те материалы, используемые в наполнении.

Основные виды пружинных матрасов

Среди пружинных ортопедических моделей популярными считаются следующие варианты:

«Боннель» – это сетка, где двухконусные пружины скреплены друг с другом жесткой рамкой из металла. В итоге получается зависимая система, где на 1 кв.м в среднем умещается 100-150 спиралей. Имея невысокую стоимость, не подойдет для большого веса - есть риск, что пружины со временем просядут, а пружины при повороте тела будет скрипеть. Еще у системы «Боннель» ничтожный ортопедический эффект;

блок с независимыми пружинами TFK. При контакте с телом у матраса прогибаются только те пружины, которые подвергаются давлению. В итоге происходит равномерное распределение веса, подстройка под габариты конкретного человека. Так, если один из спящих весит больше, то не происходит эффекта «волны» – и второй спящий не скатывается на середину ложа. Выносит вес до 120 кг на одно спальное ложе (80х200см). Создает условия для точечной поддержки тела;

независимый пружинный блок S1000 включает 500 пружин на 1 кв.м. Каждая пружина имеет диаметр 4 см и состоит из 8 витков. Держит нагрузку до 130 кг. Подходит парам с разницей в весе до 30 кг;

блок S2000 состоит из 1000 независимых пружин диаметром 2,6 см. У этого матраса высокий орто эффект. Он – идеальное решение пар с существенной разницей в весе. А максимальная нагрузка на блок – более 130 кг.

Основные виды беспружинных матрасов

Среди данных моделей выделяют два вида:

монолиты. Выполнены в виде монолитного блока, изготовленного из единого материала – как правило, из природного латекса, ППУ либо из кокосовой койры. Изделия из них получаются упругие;

комбинированные. Их особенность – наличие сразу нескольких слоев из разных материалов. Причем в одном матрасе могут сочетаться как искусственные, так и натуральные наполнители. Это позволяет варьировать их жесткость и потребительские качества, тем самым обеспечивая больший комфорт при сравнении с моноблоками.

Материалы для наполнителей ортопедических матрасов.

В производстве матрацев материалов наполнителей можно пересчитать по пальцам. Используются натуральные и искусственные, в частности:

латекс добывается из каучукового дерева. Его количество достигает 20-60%, а остальное – специальные химические присадки. Подходит латекс при изготовлении мягких и средних по жесткости изделий.

добывается из каучукового дерева. Его количество достигает 20-60%, а остальное – специальные химические присадки. Подходит латекс при изготовлении мягких и средних по жесткости изделий. кокосовая койра – природный наполнитель, получаемый из плодов кокосового дерева. Высокая жесткость обеспечена ложу из этого материала. Для смягчения или увеличения орто эффекта койру комбинируют с латексом, пенополиуретаном либо с пружинными блоками;

– природный наполнитель, получаемый из плодов кокосового дерева. Высокая жесткость обеспечена ложу из этого материала. Для смягчения или увеличения орто эффекта койру комбинируют с латексом, пенополиуретаном либо с пружинными блоками; пенополиуретан (поролон). Porolon – завод в Новрегии, первым начавший поставки ППУ в СССР. Отсюда и его обывательское название. Материал искусственный, за счет пористости обладает высокой воздухопроницаемостью; упругий, легко возвращает исходное положение после снятия нагрузки. В производстве используют плотностью 18 кг./куб.м. или 22 кг./куб.м. Имеет много производных от него наполнителей, по-разному называемых производителями.

(поролон). Porolon – завод в Новрегии, первым начавший поставки ППУ в СССР. Отсюда и его обывательское название. Материал искусственный, за счет пористости обладает высокой воздухопроницаемостью; упругий, легко возвращает исходное положение после снятия нагрузки. В производстве используют плотностью 18 кг./куб.м. или 22 кг./куб.м. Имеет много производных от него наполнителей, по-разному называемых производителями. струтто – нетканое искусственное полотно. Изготавливается путем вертикальной укладки полиэфирных волокон, что создает пружинный эффект. Матрас выходит упругим, хорошо вентилируемым. Само полотно служит в качестве настила к пружинному блоку;

– нетканое искусственное полотно. Изготавливается путем вертикальной укладки полиэфирных волокон, что создает пружинный эффект. Матрас выходит упругим, хорошо вентилируемым. Само полотно служит в качестве настила к пружинному блоку; мемори (memory foam) – материал, легко запоминающие форму тела при давлении, позволяющий полноценно расслабиться позвоночнику. Недостаток – в теплое время года может иметь «пластилиновый» эффект.

Какими бывают чехлы ортопедических материалов?

Чехлы продлевают жизнь матрасу. Их различают по типу крепления:

съемные чехлы. Их можно постирать в стиральной машинке, если позволяет ткань. Режим стирки – деликатная, до 30 градусов, без отжима.

несъемные модели. Для их чистки придется выбрать самостоятельно химическую – вариантов средств на рынке с избытком, или вызывать специалиста на дом.

В зависимости от используемых материалов чехлы делятся на синтетические, натуральные и смешанные. Популярными считаются:

Жаккард – особое плетение нитей в ткани, позволяющее создавать узоры, не применяя красок. Состав хлопка колеблется от 10% и до 60%. Остальное – синтетические волокна. Изделия износостойкие. Стирка не рекомендуется – только сухая чистка;

Трикотаж – полотно ткани не переплетающееся, а вязаное. Основа: вариации натуральных волокон и синтетики (в качестве добавки). Легко стираются, отличаются гладкостью или пушистостью;

Бязь – разновидности хлопковых тканей. На ощупь – легкий материал, обладающий отличной теплопроводностью и низкой сминаемостью;

Поликоттон – смесь хлопка и синтетических волокон. Преимущество - высокая износостойкость и насыщенность цвета. Несмотря на присутствие хлопка, у ткани невысокая воздухопроницаемость.

Как выбирается ортопедический матрас?

При его покупке опирайтесь на 3 основных критерия:

полнота человека.

Крупным и полным людям подойдут жесткие модели. Худеньким – мягкие аналоги. Если матрас покупается для семейной пары, имеющей большую разницу в весе, необходим вариант, сочетающий в себе две степени жесткости;

наличие проблем со здоровьем.

Чтобы ортопедический матрас не усугубил болезни, предварительно посоветуйтесь с врачом: какой тип и жесткость будет предпочтительной? Например, при наличии сколиоза нужно жесткое спальное место, в случае с позвоночной грыжей – мягкое. При аллергии стоит отказаться от изделия с натуральными наполнителями;

возраст.

- С 14 лет до 25 тело человека формируется. Рекомендуемая жесткость – средняя и умеренно жесткая.

- С 25 до 50 лет при выборе подстилки лучше опираться на свой вес:

а) тем, кто весит не больше 55 кг, рекомендованы мягкие варианты;

б) для 56-100 кг подходят любые степени жесткости в зависимости от предпочтений;

в) для тех, чей вес превышает 100 кг, – умеренно жесткие и жесткие модели.

- Людям, начиная с 50 лет, обратить внимание на умеренно мягкую или среднюю жесткость спального ложа.

Как дольше сохранить свойства ортопедического матраса?

Срок службы матраца при правильной эксплуатации – 7-10 лет. Реализовать ряд защитных мер и продлить его свойства не сложно:

потребуется ортопедическое основание у кровати – металлическая решетка, ровная и амортизирующая с ламелями из гнутоклеенной березы. Латодержатели предпочтительнее каучуковые;

матрац необходимо использовать по назначению. Прыжки, ходьба и иные подобные действий исключены;

непозволительно допускать нагрузку на матрас больше, чем указано в инструкции;

не стоит сгибать, растягивать и иным образом деформировать матрац;

для защиты от влаги, пыли, грязи, потребуется защитный чехол-наматрасник.

Существуют два вида – защитный и водонепроницаемый. Первый защищает от пыли и грязи, впитывает пот, запах тела, сохраняя цвет и свойства основного чехла. Непромокаемый – не пропускает влагу, изготавливается из мембранной ткани.

Итог: хороший ортопедический матрас – изделие, подобранное под конкретного человека, и покупать его следует только новым и в проверенном магазине.

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