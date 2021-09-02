Выбираем няню ребёнку

Пенсионерка © KM.RU, Роман Дорофеев

Сегодня популярно нанимать няню для малыша. Доверяя в чужие руки своего ребенка, ты рискуешь или же приобретаешь лучшего друга семьи? Прежде, чем начать активный поиск через интернет, газету или обращения в специальное агентство, для начала спроси своих знакомых. Может, у них есть подходящая кандидатура. Если же нет - тогда придется начинать поиски самостоятельно.

Сегодня популярно нанимать няню для малыша. Доверяя в чужие руки своего ребенка, ты рискуешь или же приобретаешь лучшего друга семьи?

Прежде, чем начать активный поиск через интернет, газету или обращения в специальное агентство, для начала спроси своих знакомых. Может, у них есть подходящая кандидатура. Если же нет - тогда придется начинать поиски самостоятельно.

Считается, что няня, которую вы нанимаете через агентство, более надежная. Да, само агентство дает вам гарантии, а также экономит ваше время. Прежде чем вы доверите такой выбор специалистам - сначала поинтересуйтесь репутацией этого агентства:

- сколько лет оно существует.
- чем руководствуются специалисты при подборе няни.
- предоставляют ли вам документы об образовании, здоровье кандидата.

Помните, что хорошая няня должна прекрасно разбираться в психике ребенка, а так же в методах воспитания. Поэтому если и нужна няня для ребенка, то хорошо бы, чтобы она имела профильное образование. 

Составьте свой список требований, четко их сформулируйте:

- опыт работы в данной сфере.
- образование няни (высшее или среднее, педагогическое).
- владения иностранными языками.

Следующий этап – знакомство. Как сейчас говорят – собеседование. Не стесняйтесь и задавайте интересующие вас вопросы, ведь не чашку выбираем, а человека, который будет находиться много времени с вашим ребенком. Задайте ей вопрос: «Почему выбрали эту профессию», «Какие развивающие игры вы знаете»?

- назначайте встречу с кандидатом в не дома, например в кафе.
- расспросите няню о прошлой работе, с какими детьми сидела, какой возраст самый оптимальный.
- Можно попросить у нее номер телефона семьи, у которой она работала до этого. Если няня отходит от вопроса и не дает телефон, об этом стоит задуматься, а если даст, то обязательно перезвоните.

Если собеседование прошло успешно и вам все понравилось, то нужно понять, сможет ли ваша няня найти общий язык с малышом. Как воспримет ее ребенок. Для этого устройте пробный день. И внимательно проследите за реакцией вашего чада. Если же няня вам задаст вопрос о темпераменте ребенка или о особенностях развития ребенка, то это хороший признак. Это означает, что няня - хороший специалист своего дела.

Желаем удачи при выборе няни вашему ребенку.

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