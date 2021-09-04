В прессу просочился план действий на случай смерти Елизаветы II

14:51 4.09.2021

В британскую прессу просочился секретный план действий на случай смерти королевы, сообщает The Sun.

В документе кабинета министров, который расписывает операцию под кодовым названием «Лондонский мост», пошагово зафиксирован будущий День D (Death Day) – день смерти королевы и следующие 10 дней вплоть до ее погребения в Вестминстерском аббатстве.

О смерти монарха премьер-министру сообщит самый высокопоставленный придворный Букингемского дворца. Также будут проинформированы глава государственной службы и министры.

Флаги будут приспущены на правительственных зданиях в течение 10 минут. Парламент закроет заседание, если оно будет запланировано на этот день.

На сайте королевской семьи появится черное поле – как это было после смерти принца Филиппа в начале этого года.

Пройдет национальная минута молчания.

В шесть часов вечера премьер-министр проведет аудиенцию с новым королем Чарльзом (по поводу вступления на трон преемника существует своя операция, «Весенний прилив», Operation Spring Tide).

Чарльз отправится в турне по Великобритании, посетив Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Перед похоронами гроб королевы будет выставлен на всеобщее обозрение.

Министерство внутренних дел усилит патрулирование Лондона сотрудниками служб безопасности в городе из-за повышенного террористического риска.

Министерство иностранных дел попытается договориться о въезде для зарубежных высокопоставленных лиц, присутствие которых может оказаться под вопросом из-за ковидных ограничений.

Ее Величество королева Елизавета Вторая в свои 95 лет находится в добром здравии. Однако кабинет министров, по всей видимости, решил обновить похоронные планы после похорон принца Филиппа, которые были скомканы из-за пандемии, отмечают «Новые Известия». Гостями на церемонии оказалась лишь горстка членов королевской семьи в масках, а королева сидела в полном одиночестве.