Физиотерапевт посоветовала пять продуктов для борьбы с бессонницей
Британская физиотерапевт, эксперт по борьбе с бессонницей Самми Марго рассказала, что для того, чтобы хорошо засыпать и высыпаться, нужно есть перед сном определенные продукты.
По мнению эксперта, заснуть помогут, в частности, бананы: они содержат магний, способствующий расслаблению мышц, а также серотонин и мелатонин, которые помогают заснуть, пишет Газета.RU.
Также она предложила есть перед сном миндальные орехи — они содержат триптофан и магний, которые «помогают естественным образом снизить функции нервной системы и мускулатуры, выравнивая сердечный ритм». Выработке мелатонина, способствующего засыпанию, поможет чайная ложка меда.
Кроме того, Самми Марго порекомендовала есть овсянку, которая содержит витамины, минералы и аминокислоты, способствующие выработке мелатонина.
Пятым продуктом, который она советует употреблять в пищу перед сном, оказалась индейка, содержащая триптофан, а также протеины, которые дадут чувство насыщения надолго.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Триптофан повышает общий тонус,а сахар в бананах даст скачок инсулина,и дальше что? И,вообще перед сном ничего есть не стоит,если,хотите бвстрее заснуть.За 2,5-3 часа поели и -баеньки. Не слушайте английских тёток и дядек,они советуют всё наоборот.