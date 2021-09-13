Физиотерапевт посоветовала пять продуктов для борьбы с бессонницей

Британская физиотерапевт, эксперт по борьбе с бессонницей Самми Марго рассказала, что для того, чтобы хорошо засыпать и высыпаться, нужно есть перед сном определенные продукты. 

По мнению эксперта, заснуть помогут, в частности, бананы: они содержат магний, способствующий расслаблению мышц, а также серотонин и мелатонин, которые помогают заснуть, пишет Газета.RU.

Также она предложила есть перед сном миндальные орехи — они содержат триптофан и магний, которые «помогают естественным образом снизить функции нервной системы и мускулатуры, выравнивая сердечный ритм». Выработке мелатонина, способствующего засыпанию, поможет чайная ложка меда.

Кроме того, Самми Марго порекомендовала есть овсянку, которая содержит витамины, минералы и аминокислоты, способствующие выработке мелатонина.

Пятым продуктом, который она советует употреблять в пищу перед сном, оказалась индейка, содержащая триптофан, а также протеины, которые дадут чувство насыщения надолго.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.09.2021, 14:34
    Гость: вот же идиотка

    Триптофан повышает общий тонус,а сахар в бананах даст скачок инсулина,и дальше что? И,вообще перед сном ничего есть не стоит,если,хотите бвстрее заснуть.За 2,5-3 часа поели и -баеньки. Не слушайте английских тёток и дядек,они советуют всё наоборот.

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