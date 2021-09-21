Сайт знакомств Mamba - идеальный вариант для поиска второй половинки

Интернет – это прекрасная платформа для того, чтобы найти новые знакомства.

 Многие люди поспорили бы с этим утверждением, однако, существует ряд факторов, полностью подтверждающие слова, что найти любовь в Интернете – это реальность, а не миф. В этой статье мы подробнее поговорим про такой сайт знакомств, как Mamba.

Что такое Mamba?

Под Мамбой подразумевается целая сеть сайтов, основанная в далеком 2003 году, предназначенных для онлайн-знакомств, которые объединяют несколько полноценных и автономных сайтов и разделов различных сервисах. Явный пример – «Знакомства» от Mail.ru.

Какие сервисы предоставляет Mamba?

В свою очередь, сервисы делятся на бесплатные и платные. Под бесплатными подразумеваются следующие возможности:

1. Вы сможете создавать и размещать анкеты;
2. Возможность поиска по таким параметрам, как возраст, пол, местоположение;
3. Пользователь может выкладывать на Мамбе безграничное количество фотографий;
4. На платформе «Мамба» можно обмениваться сообщениями в режиме онлайн;
5. Сообщения можно сортировать в различные папки;

Платные возможности следующие:

1. К платным услугам относится возможность перемещения анкеты пользователя в топ по результату поиска;
2. Возможность подарить виртуальный подарок;
3. Получение ВИП-статуса, который заключается в возможности подписаться на недавнодобавленные анкеты. Также, сообщения, которые вы получите от других пользователей, будут фильтроваться. VIP-статус дает возможность расширенного поиска;
4. Оформление подписки на плaтныe oтвeты на oбъявлeния;

Преимущества сайта

1. Пользователь может абсолютно бесплатно и легко зарегистрироваться и заполнить анкету;
2. Наличие огромного количества анкет, где можно найти именно идеально подходящего для себя человека;
3. Анкетный формат позволяет достаточно легко найти друзей или знакомых по интересам;
4. Интерфейс достаточно простой и удобный – будет понятен человеку любого возраста;
5. Мамба имеет приложение для телефона, которую можно скачать на телефон;
6. Существует функция нахождения местоположения, которая называется «Геопоиск». Знакомства с девушками без регистрации – это реальность!
7. Переписываться с потенциальной парой или другом, а также комментировать фотографии и анкеты – бесплатная опция;

К сожалению, идеального сайта для интернет-знакомств не существует, и даже Mamba имеет свои небольшие недостатки. К ним относятся:

1. Наличие рекламы, не исчезающей после приобретения VIP-статуса;
2. Не все анкеты заполнены до конца и развернуто, это, в свою очередь, мешает выбирать;
3. Это не всегда безопасно, ведь пользователи бывают разными, и не все ведут себя корректно и вежливо. Лучше отдавать предпочтение проверенным площадкам с верификацией по номеру телефона
 

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