Две российские винодельни попали в список лучших в мире
Сразу две российские марки вошли в список 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards.
Как сообщается на сайте конкурса, в рейтинг попали "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery), которые заняли 23 и 20 места соответственно.
Первое же место рейтинга досталось винодельне Zuccardi Valle de Uco из Аргентиныж. На втором месте оказалась испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третья строчка досталась Chateau Margauх из Франции. В пятерку лучших виноделен попали Bodega Garzon из Уругвая и Colchagua Valley из Чили
Отмечается, что больше всего призов конкурса получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест. Кроме того, в рейтинге представлена Япония, чье производство оказалось на 33-й позиции, Германия и США.
В прошлом году в число победителей World’s Best Vineyards вошли компании пяти континентов и 18 стран. Среди них были как знаменитые производители, так и новички из Японии, Индии, Болгарии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодцы! Не все в носу ковыряют, как дурак Рашкин, а есть люди которые и дело делают. Но как то подозрительно возросло на нашем форуме количество непьющих. Надо купить, попробовать. А то лежит бутылочка спуманте и красного испанского, и не тянет. А вот наших надо отпробовать.
Не пейте,эта зараза погубила народу больше чем испанка и ковид.
Не пью и всем советую, эта зараза покосила народу в СССР и России значительно больше ,чем всякие испанки и ковиды
Подобного рода рейтинги создают не совсем трезвые или совсем не трезвые.
Возможно,даже очень не очень трезвые.
Употреблял и употребляю крымские вина Евпатория и Массандра.
Испанские и чилийские очень редко и только белые.
Шампанские вина сейчас под большим вопросом,они вроде есть и вроде как и нет.
Во всяком случае Советское Шампанское назвали игристым вином и как Вам такое?
60 лет прожил с бокалом и оказалось это не шампанское!
Короче,рейтинг высосан!
из риса...