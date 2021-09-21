Две российские винодельни попали в список лучших в мире

09:40 21.09.2021

Сразу две российские марки вошли в список 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards.

Как сообщается на сайте конкурса, в рейтинг попали "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) и "Имение Сикоры" (Sikori Vinery), которые заняли 23 и 20 места соответственно.

Первое же место рейтинга досталось винодельне Zuccardi Valle de Uco из Аргентиныж. На втором месте оказалась испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третья строчка досталась Chateau Margauх из Франции. В пятерку лучших виноделен попали Bodega Garzon из Уругвая и Colchagua Valley из Чили

Отмечается, что больше всего призов конкурса получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест. Кроме того, в рейтинге представлена Япония, чье производство оказалось на 33-й позиции, Германия и США.

В прошлом году в число победителей World’s Best Vineyards вошли компании пяти континентов и 18 стран. Среди них были как знаменитые производители, так и новички из Японии, Индии, Болгарии.