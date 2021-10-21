Зачем нужен профнастил?

01:30 21.10.2021

Строительная область имеет огромное количество подводных камней

Для того, чтобы максимально сделать комфортным процесс работы, необходимо заранее позаботиться об используемых материалах. В этой статье мы поговорим про то, что такое профлист и зачем он нужен.

Что такое профнастил?

Под профилированным листом подразумевается высококачественный рулон из стали. Верхняя часть такого листа покрыта цинковым слоем и полимерными соединениями. Производственный процесс данного материала базируется на технологии холодной прокатки. В итоге, сравнить профнастил можно с неким пирогом, в котором каждый из слоев имеет свое значение. Лист из стали – это основа, наличие цинка обладает противокоррозийными свойствами и помогает защищать его от любых механических повреждений. Полимерное покрытие влияет на эстетическую составляющую и на наличие дефектов, которые потенциально могут возникнуть в связи с воздействием на него внешних факторов.

Сфера использования профнастила

На самом деле, во многих областях применяется профнастил. Можно выделить его в группы:

1. Стеновой профнастил категории «С». Материал, который используется для проектирования и строительства оград, заборов и при обшивки стен и сайдинга;

2. Несущий профнастил категории «Н». Такой профилированный лист находит свое место в сфере облицовочных работ и создании перегородок в производственных помещений по типу складов. Достаточно прочный и жесткий материал.

3. Кровельный профнастил категории «НС». Профнастил такого типа можно назвать самым универсальным материалов. Первоначально, область применения ограничивалась только строительством крыш, но на данный момент он активно используется при строительстве ограждений.

Преимущества профнастила

Можно выделить следующие особенности профилированных листов:

1. Это достаточно легкий материал, который не оказывает сильное давление на несущие элементы.

2. Они обладают устойчивостью к огню – не сгорают и не дают пламени распространиться на другие объекты;

3. Большой срок эксплуатации;

4. Эстетически приятный вид. Существует огромное количество цветов профнастила, есть возможность даже подобрать его под цвет природных натуральных материалов – кирпича, дерева, камня.

5. Профилированный лист – это экологически чистый материал, который не навредит человеческому здоровью.

