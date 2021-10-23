20:43 23.10.2021

Музей Итику Куботы

Когда в одном человеке сочетаются финансовые возможности и склонность к филантропии — это приводит к поступкам, благодаря которым сохранились уникальные культурные артефакты:

картинные галереи

коллекции скульптур

библиотеки и древние книги

Благодаря “японской» страсти бизнесмена и мецената Фаттаха Шодиева, удалось сохранить уникальную коллекцию кимоно легендарного художника по ткани Итику Куботы, которую по сей день можно увидеть в музее Итику Куботы в Японии.

Музей кимоно — это необычное место с особой историей, экспонатами и архитектурой. Итику Кубота - один из выдающихся мастеров росписи по шелку техникой “цудзигахана”. Музей был построен в 1994 году в префектуре Яманаши по проекту самого Куботы. После открытия музей стал постоянным домом для большинства творений Итику Куботы, а также его домом и мастерской. Структура и среда музея, а также его легендарные экспонаты отражают уникальное и своеобразное мировоззрение художника. Дизайн главного зала оформлен в традиционном японском стиле, в то время как архитектура другого здания перекликается с архитектурой Гауди. Вход в музей украшен смесью кораллов, известняка с Окинавы и изделиями из железа. В музее представлены 104 художественных кимоно, изготовленных в технике “Итику цудзигахана”.

Фонд Шодиева и его роль в сохранении коллекции Итику Куботы

В 2010 году музей оказался на грани банкротства и уникальная коллекция кимоно Куботы были выставлены на аукцион, для распродажи по частям. Известный бизнесмен и японовед Фаттах Шодиев, хорошо знакомый с творчеством мастера, выкупил коллекцию и сохранил её для Японии а также для любителей японской культуры по всему миру.. Благодаря Благотворительному фонду Шодиева удалось не только сохранить коллекцию и сам музей, но и организовывать выставки кимоно по всему миру.

«Культура японского народа — это пример и предмет для изучения», — сказал филантроп, японовед и бизнесмен Фаттах Шодиев. По словам мецената спасение музея было его благодарностью Японии.

Для любителей аниме: музей Гибли

Музей, посвященный аниме-студии Ghibli, находится в Токио. В 1985 году художник-мультипликатор Хаяо Миядзаки придумал концепцию этого музея, разработанную по аниме-мультфильмам, а с сентября 2001 года все желающие могут посетить этот уникальный аниме-музей. Экспозиция полна загадок и неожиданных решений. Ежегодно музей посещает в среднем 700 тысяч человек.

При входе посетителей встречает главный герой из знаменитого мультфильма “Мой сосед Тоторо” — это большая скульптура лесного духа. В саду на крыше вы увидите робота из фильма “Небесный замок Лапуту”, а внутри вас будет ждать массивный мягкий кот-автобус.

Также на территории действует собственный кинотеатр “Сатурн”, в котором показывают фильмы от Ghibli.

Купить билеты в этот музей непросто — делать это нужно заранее, так как продажи открываются раз в месяц 10 числа текущего месяца, благодаря своей популярности билеты раскупают в разных точках мира за считанные часы.

Наука и инновации: музей Мирайкан в Японии

Национальный музей передовой науки и технологии, или музей Мирайкан, что в переводе с японского переводится как “музей будущего”. Этот уникальный и современный объект был открыт в Токио в 2001 году при поддержке Японского научно-технического агентства. Интерактивные выставки посвящены основным аспектам жизни человека:

от землетрясений до причуд погоды;

возобновляемых источников энергии и робототехники;

микрочастиц и космоса;

В музее вы можете увидеть одного из ста роботов-гуманоидов “ASIMO”, умеющего подниматься по лестницам и распознавать звуки и жесты человека.

Также среди уникальных экспонатов представлен глобус “Гео космос”, который способен воспроизводить в реальном времени движение океанов, изменения погоды и даже количество заболевших COVID-19.

Стоит отметить уникальный “Купольный театр GAIA”. В нем вы сможете познакомиться с наукой и космосом с помощью впечатляющих 3D-фильмов под куполом. Музей Мирайкан — это главная витрина футуристических достижений Японии.

Про старых воинов Японии: музей самураев

В июле 2015 года в Токио свои двери для туристов открыл “Музей самураев”. Основная тематика - история японских воинов. Здесь вы сможете увидеть:

костюмы, мечи и оружие самураев различных периодов;

выступления и показательные бои;

услышать национальную японскую музыку;

Ценные экспонаты эры Камакура, которые датируются 1185 годом, смогут вам помочь поближе познакомиться с жизнью самураев. Каждому из посетителей дают возможность примерять на себя доспехи воинов. Если вы любители японских самураев и их истории, то вам однозначно в “Музей самураев”.

Новое искусство - бассейн с гуляющими людьми

Музей современного искусства XXI века в Канадзаве — это арт-проект под открытым небом. Он привлекает приблизительно миллион посетителей.

В музее вы сможете посмотреть бассейн-иллюзию Леонардо Эльриха. Бассейн располагается во дворе. Его особенность в том, что, заглянув внутрь, можно увидеть гуляющих под водой людей. Такого эффекта Эрлих добился с помощью плексигласа и тщательно продуманной оптической иллюзии.

Само построение музея также уникально — здание круглое и многие его выставочные залы устроены так, что их можно менять, а стеклянные стены и потолки позволяют иметь максимальное количество дневного света.